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Манчестер Сити
02.04.2025 21:45 - : -
Лестер
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Англия
31 марта 2025, 22:46 |
37
0

Манчестер Сити – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 21:45 по Киеву

31 марта 2025, 22:46 |
37
0
Манчестер Сити – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

Текущий сезон «Манчестер Сити проводит не на том уровне, который от него ожидали. Команда рано вылетела из Лиги чемпионов, да и в чемпионате АПЛ дела у «Манчестер Сити» идут не очень хорошо. После поражения от «Ливерпуля» (0:2), команда Пепа Гвардиолы обыграла «Тоттенхэм» (1:0), но затем проиграла «Ноттингем Форест» (0:1) и в домашнем матче сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2). В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает пятое место. Перед матчем с «Лестером» «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии играл с «Борнмутом». Команда Гвардиолы одержала волевую победу со счетом 2:1, но потеряла Эрлинга Холанда. Норвежский форвард получил травму и стадион покидал на костылях.

Лестер

В матчах АПЛ «Лестер» потерпел шесть поражений подряд. Команда проиграла «Эвертону» (0:4), «Арсеналу» (0:2), «Бренфорду» (0:4), «Вест Хэму» (0:2), «Челси» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:3). Последний раз в матчах АПЛ «Лестер» забивал 26 января. В турнирной таблице команда занимает 19 место. До спасительной 17 позиции, на которой идет «Вулверхэмптон», 9 очков.

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0. В последних пяти матчах пять побед на счету клуба из Манчестера.

«Манчестер Сити» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,14 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет 1 гол за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Нунеш, Диаш, О'Райли, Гюндоган, Ковачич, Силва, Фоден, де Брюйне, Мармуш.
  • «Лестер»: Хермансен, Томас, Коуди, Фас, Эль-Ханнус, Дака, Кристиансен, Джастин, Сумаре, Ндиди, Варди.

Прогноз

«Манчестер Сити» должен выиграть и может сделать это с крупным счетом. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
2 апреля 2025 -
21:45
Лестер
Тотал больше 3,5 1,95 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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