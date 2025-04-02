Справились без Холанда. Манчестер Сити не оставил шансов Лестеру

В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Лестер».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева победили со счетом 2:0.

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Голы за хозяев сегодня забивали Джек Грилиш и Омар Мармуш.

Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. Сейчас «горожане» идут четвертыми с 51 очком в активе. «Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля.

Манчестер Сити – Лестер – 2:0

Голы: Грилиш, 2, Мармуш, 29.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ