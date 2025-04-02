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Манчестер Сити
02.04.2025 21:45 – FT 2 : 0
Лестер
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Англия
02 апреля 2025, 23:36 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:37
56
0

Справились без Холанда. Манчестер Сити не оставил шансов Лестеру

«Горожане» одержали домашнюю победу в АПЛ со счетом 2:0

02 апреля 2025, 23:36 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:37
56
0
Справились без Холанда. Манчестер Сити не оставил шансов Лестеру
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Лестер».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева победили со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за хозяев сегодня забивали Джек Грилиш и Омар Мармуш.

Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. Сейчас «горожане» идут четвертыми с 51 очком в активе. «Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля.

Манчестер Сити – Лестер – 2:0
Голы: Грилиш, 2, Мармуш, 29.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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