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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
02.04.2025 21:45 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 18:16
58
0

Манчестер Сити – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля в 21:45 матч чемпионата Англии

01 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 18:16
58
0
Манчестер Сити – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лестер».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Лестер
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Манчестер Сити Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити - Лестер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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