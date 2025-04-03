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Манчестер Сити
02.04.2025 21:45 – FT 2 : 0
Лестер
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Англия
03 апреля 2025, 02:05 | Обновлено 03 апреля 2025, 02:40
109
0

Манчестер Сити – Лестер – 2:0. Грилиш и Мармуш. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

03 апреля 2025, 02:05 | Обновлено 03 апреля 2025, 02:40
109
0
Манчестер Сити – Лестер – 2:0. Грилиш и Мармуш. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Лестер» со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили Джек Грилиш и Омар Мармуш.

Команда Пепа Гвардиолы идет на 4-й позиции (51 очко), «Лестер» находится в зоне вылета на 19-й позиции (17 очков).

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Манчестер Сити – Лестер – 2:0

Голы: Грилиш, 2, Мармуш, 29.

Видео голов и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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