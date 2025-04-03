02.04.2025 21:45 – FT 2 : 0
Англия03 апреля 2025, 02:05 | Обновлено 03 апреля 2025, 02:40
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Манчестер Сити – Лестер – 2:0. Грилиш и Мармуш. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
03 апреля 2025, 02:05 | Обновлено 03 апреля 2025, 02:40
109
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Вечером 2 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Лестер» со счетом 2:0.
Голы у хозяев поля забили Джек Грилиш и Омар Мармуш.
Команда Пепа Гвардиолы идет на 4-й позиции (51 очко), «Лестер» находится в зоне вылета на 19-й позиции (17 очков).
АПЛ. 30-й тур, 2 апреля
Манчестер Сити – Лестер – 2:0
Голы: Грилиш, 2, Мармуш, 29.
Видео голов и обзор матча
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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