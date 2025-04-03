Он забил и имел еще один шанс. Гвардиола похвалил топ-игрока Ман Сити

Тренер Ман Сити Пеп Гвардиола похвалил Джека Грилиша за его выступление в матче 30-го тура с Лестером, который завершился победой горожан (2:0). Английский вингер вывел Сити вперед уже на второй минуте, точно замкнув навес Савиньо.

Гвардиола заявил, что в целом доволен его игрой: «Конечно. Джек забил и имел еще один шанс. Ему нравится играть в центре, он любит быть свободным, у нас есть определенные тактические схемы, и он комфортно чувствует себя на фланге.

На этом фланге много претендентов. Мы чувствуем, что между линиями он всегда имеет способность контролировать мяч и выполнять лишний пас. Он не получил пенальти во втором тайме. Я рад за него. Знаю, что нелегко, когда не играешь регулярно. В прошлой игре Кубка Англии он сыграл очень хорошо, даже лучше, чем сегодня.

В этом матче мы действовали более агрессивно. Нападающим, атакующим игрокам и полузащитникам было нелегко из-за обороны Лестера. Мы ожидали, что они сыграют агрессивнее, как против Челси и Юнайтед, персонально по игроку, но этого не произошло. Игрокам в центре поля сложно, когда соперник садится глубоко и защищает пространство.

Нам не хватило только третьего гола. С ним все было бы проще, и, возможно, мы забили бы еще. При счете 2:0, учитывая опыт этого сезона, мы много раз пропускали голы. Мы потеряли много очков, поэтому матч еще не был завершен, и именно поэтому мы затянули с заменами».