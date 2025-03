Потеря форварда. Названо, сколько времени Холанд проведет без футбола

Норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 против Борнмута (2:1).

После перерыва Холанд сравнял счет на 49-й минуте, но вскоре получил травму и на 61-й минуте был заменен.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил новости о травме норвежского форварда:

«Эрлинг Холанд, вероятно, пропустит большую часть заключительного отрезка сезона из-за травмы лодыжки.

Ожидается, что Холанд успеет восстановиться, чтобы принять участие в финальной стадии сезона, в частности, в Клубном чемпионате мира.

После начальных тестов, проведенных сегодня, Холанд обратится за консультацией к специалисту».

