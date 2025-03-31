На сколько выбыл Холанд? Спортивный врач рассказал о травме форварда

Норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 против Борнмута (2:1).

После перерыва Холанд сравнял счет на 49-й минуте, но вскоре получил травму и на 61-й минуте был заменен.

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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о повреждении Эрлинга Холанда:

«В таком виде Эрлинг Холанд покидал стадион Борнмута. Это очень мало говорит о травме норвежца. Костыли и ботинок – это типичная предупредительная тактика – не навредить до обследования, потому что вдруг там что-то все-таки есть. Традиционно так поступают, когда у игрока есть подозрение на травму связок голеностопа или перелом стопы.

Надо ожидать сообщение от клуба по результатам свежих МРТ. Было немало случаев, когда игроки покидали стадион в таком виде, а уже через неделю играли в старте, потому что худшие ожидания не подтвердились. Возможно, так будет и с Эрлингом. Ждем новостей от Ман Сити.

Очень похожая история произошла у Ефима Конопли. Падение на ротированный голеностоп. Также стопа находилась в состоянии эверсии при падении, что ставит под риск внутреннюю группу связок и межголеностопный синдесмоз.

Именно второй диагноз проверял врач Ман Сити при первичном осмотре Холанда. Скорее всего, врачи подозревают high ankle sprain, то есть травму синдесмоза – маленькой структуры, которая держит края голеностопных костей вместе. Если травма подтвердится, то Эрлинг может пропустить от 3 недель.

Единственное, что стоит сказать, так это что Холанду повезло больше, так как ему удалось избежать полноценного падения на ротированную стопу, и угол изгиба сустава не был таким критичным, как у Конопли. Так или иначе, но точки над і расставит МРТ, которое должно быть выполнено уже в ближайшее время».