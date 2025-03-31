Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На сколько выбыл Холанд? Спортивный врач рассказал о травме форварда
Англия
31 марта 2025, 02:56 | Обновлено 31 марта 2025, 03:11
37
0

На сколько выбыл Холанд? Спортивный врач рассказал о травме форварда

Дмитрий Бабелюк сообщил, что форвард Ман Сити может пропустить от 3 недель

31 марта 2025, 02:56 | Обновлено 31 марта 2025, 03:11
37
0
На сколько выбыл Холанд? Спортивный врач рассказал о травме форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 против Борнмута (2:1).

После перерыва Холанд сравнял счет на 49-й минуте, но вскоре получил травму и на 61-й минуте был заменен.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о повреждении Эрлинга Холанда:

«В таком виде Эрлинг Холанд покидал стадион Борнмута. Это очень мало говорит о травме норвежца. Костыли и ботинок – это типичная предупредительная тактика – не навредить до обследования, потому что вдруг там что-то все-таки есть. Традиционно так поступают, когда у игрока есть подозрение на травму связок голеностопа или перелом стопы.

Надо ожидать сообщение от клуба по результатам свежих МРТ. Было немало случаев, когда игроки покидали стадион в таком виде, а уже через неделю играли в старте, потому что худшие ожидания не подтвердились. Возможно, так будет и с Эрлингом. Ждем новостей от Ман Сити.

Очень похожая история произошла у Ефима Конопли. Падение на ротированный голеностоп. Также стопа находилась в состоянии эверсии при падении, что ставит под риск внутреннюю группу связок и межголеностопный синдесмоз.

Именно второй диагноз проверял врач Ман Сити при первичном осмотре Холанда. Скорее всего, врачи подозревают high ankle sprain, то есть травму синдесмоза – маленькой структуры, которая держит края голеностопных костей вместе. Если травма подтвердится, то Эрлинг может пропустить от 3 недель.

Единственное, что стоит сказать, так это что Холанду повезло больше, так как ему удалось избежать полноценного падения на ротированную стопу, и угол изгиба сустава не был таким критичным, как у Конопли. Так или иначе, но точки над і расставит МРТ, которое должно быть выполнено уже в ближайшее время».

По теме:
ВИДЕО. Травма лидера Ман Сити. Как Холанд покидал стадион на костылях
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
Холанд и Ван Нистелрой – единственные игроки АПЛ по уникальному достижению
травма Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Борнмут Эрлинг Холанд Борнмут - Манчестер Сити Дмитрий Бабелюк травма голеностопа
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Футбол | 30 марта 2025, 12:26 6
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду

Педри привлекает внимание английского гранда

«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Футбол | 30 марта 2025, 13:56 3
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Футбол | 30.03.2025, 19:53
Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Неожиданный разгром. Колос в Киеве уверенно переиграл Зарю
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Футбол | 31.03.2025, 03:11
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
Бокс | 30.03.2025, 09:20
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 3
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 12
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем