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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.04.2025 21:45 - : -
Вест Хэм
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Англия
27 марта 2025, 21:58 |
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Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 апреля в 21:45 по Киеву

27 марта 2025, 21:58 |
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Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулверхэмптон

Во вторник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вулверхэмптон

В предыдущих трех матчах АПЛ «Вулверхэмптон» продемонстрировал полный спектр результатов. Команда поиграла «Фулхэму» (1:2), сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и в гостях обыграла «Саутгемптон» (2:1). «Вулверхэмптон» набрал 26 очков и в турнирной таблице занимает 17 место. От зоны вылета команда оторвалась на девять очков. Но риск покинуть АПЛ все еще остается. Дома «Вулверхэмптон» последний раз побеждал 1 февраля, когда со счетом 2:0 обыграл «Астон Виллу».

Вест Хэм

Результаты «Вест Хэма», как и его будущего соперника, не отличаются стабильностью. В трех предыдущих турах команда выиграла у «Лестера» (2:0), проиграла «Ньюкаслу» (0:1) и сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1). «Вест Хэм» занимает 16 место. Отрыв от «Вулверхэмптона» составляет восемь очков, а от зоны вылета – 17. Но это далеко не тот результат, на который рассчитывали болельщики команды перед стартом сезона.

Личные встречи

В матче первого круга «Вест Хэм» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти официальных матчей «Вест Хэм» выиграл четыре. На счету «Вулверхэмптона» одна победа.

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,29 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,07 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доерті, Белльгард, Мунеці, Аїт-Нурі, Семеду, Нето, Гомес, Ларсен.
  • «Вест Хэм»: Ареоля, Мавропанос, Килман, Тодибо, Эмерсон, Ван-Биссака, Уорд-Прауз, Соучек, Пакета, Кудус, Боуэн.

Прогноз

«Вулверхэмптону» нужны очки, чтобы еще больше оторваться от зоны вылета. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
1 апреля 2025 -
21:45
Вест Хэм
Забьют обе команды 1,86 Сделать ставку
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Вулверхэмптон - Вест Хэм Вулверхэмптон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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