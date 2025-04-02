01.04.2025 21:45 – FT 1 : 0
Англия02 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:24
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0
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0. Удар от волков. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
02 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:24
14
0
В матче 30-го тура Английской Премьер-лиги Вулверхэмптон переиграл Вест Хэм (1:0).
Единственный гол забил форвард волков Йорген Странд Ларсен.
Вулверхэмптон занимает 17-е место (29 очков), а Вест Хэм остается на 16-й позиции (34 пункта).
АПЛ. 30-й тур, 1 апреля
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0
Голы: Йорген Странд Ларсен, 21
Видео гола и обзор матча
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
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