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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.04.2025 21:45 – FT 1 : 0
Вест Хэм
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Англия
02 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:24
14
0

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0. Удар от волков. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

02 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:24
14
0
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0. Удар от волков. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура Английской Премьер-лиги Вулверхэмптон переиграл Вест Хэм (1:0).

Единственный гол забил форвард волков Йорген Странд Ларсен.

Вулверхэмптон занимает 17-е место (29 очков), а Вест Хэм остается на 16-й позиции (34 пункта).

АПЛ. 30-й тур, 1 апреля

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0

Голы: Йорген Странд Ларсен, 21

Видео гола и обзор матча

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
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Йорген Странд Ларсен Вулверхэмптон Вест Хэм видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон - Вест Хэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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