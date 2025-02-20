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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 09:25 |
464
0

ВИДЕО. «Надеялись на Холанда». Реакция Гвардиолы и Анчелотти после матча ЛЧ

Наставники клубов поделились эмоциями после ответного поединка

20 февраля 2025, 09:25 |
464
0
ВИДЕО. «Надеялись на Холанда». Реакция Гвардиолы и Анчелотти после матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

19 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1 и прошли в следующий раунд (общий счет 6:3).

После этого противостояния наставники клубов прокомментировали результат матча в Мадриде. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола признался, что план на игру зависел от наличия форварда Эрлинга Холанда, но тот получил травму и на поле не вышел.

Карло Анчелотти рассказал, что доволен победой, но не собирается акцентировать на этом успехе особое внимание. Специалист отметил, что в случае поражения болельщики всегда будут критиковать клуб.

В следующем раунде «Реал» сыграет либо против немецкого «Байера», либо – мадридского «Атлетико».

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Анчелотти после ответного матча Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити Пеп Гвардиола Карло Анчелотти пресс-конференция
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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