Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?

В Лиге чемпионов 18 и 19 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла). На стадии 1/16 финала играли команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Боруссия Дортмунд сыграла вничью со Спортингом, имея гандикап в три мяча (3:0, 0:0)

По итогам французского дерби ПСЖ вышел в 1/8 финала, дважды разгромив Брест (3:0 и 7:0).

Мадридский Реал выполнил задание благодаря хет-трику в игре против Ман Сити (3:2 и 3:1).

Игра ПСВ с Юве перешла в овертаймы – нидерландская команда вырвала победу в овертайме (3:1 д.в.) после поражения в гостях (1:2).

Таким образом, Боруссия Д, Бенфика, Фейеноорд, Брюгге вышли в 1/8 финала.

Жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 4/5 и 11/12 марта

ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) / Барселона (Испания)

Брюгге (Бельгия) – Лилль (Франция) / Астон Вилла (Англия)

Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) / Байер (Германия)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) / Интер (Италия)

Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) / Арсенал (Англия)

Бавария (Германия) – Байер (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания)

Боруссия Д (Германия) – Астон Вилла (Англия) / Лилль (Франция)

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) / Ливерпуль (Англия)

1/16 финала. Ответные матчи, 18–19 февраля 2025

🔹 18 февраля

19:45. Милан (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:1 (первый матч – 0:1)

(Нидерланды) – 1:1 (первый матч – 0:1) 22:00. Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3 (первый матч – 1:2)

(Бельгия) – 1:3 (первый матч – 1:2) 22:00. Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

(Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 2:1) 22:00. Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 (первый матч – 1:0)

🔹 19 февраля

19:45. Боруссия Д (Германия) – Спортинг (Португаля) – 0:0 (первый матч – 3:0)

(Германия) – Спортинг (Португаля) – 0:0 (первый матч – 3:0) 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Ювентус (Италия) – 3:1 д.в. (первый матч – 1:2)

(Нидерланды) – Ювентус (Италия) – 3:1 д.в. (первый матч – 1:2) 22:00. ПСЖ (Франция) – Брест (Франция) – 7:0 (первый матч – 3:0)

(Франция) – Брест (Франция) – 7:0 (первый матч – 3:0) 22:00. Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (первый матч – 3:2)

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