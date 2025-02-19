Итоги дня Лиги чемпионов. Бавария, Бенфика, Фейенорд, Брюгге шагают дальше

В Лиге чемпионов продолжается стадия плей-офф на выбывание. 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла). На стадии 1/16 финала играют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным одержала общую победу над Монако (1:0, 3:3). Хотя Трубин пропустил три гола, орлы вышли в 1/8 финала.

Немецкая Бавария с трудом одолела шотландский Селтик (1:0, 1:1). Решающий гол забил Альфонсо Дэвис на 90+4 минуте матча.

Вылетели два итальянских клуба: Милан (от нидерландского Фейеноорда – 0:1, 1:1) и Аталанта (от бельгийского Брюгге – 1:2, 1:3).

Таким образом, Бавария, Бенфика, Фейенорд, Брюгге вышли в 1/8 финала.

Еще 4 матча 1/16 финала пройдут 19 февраля. наиболее интересным будет поединок, в котором мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным будет принимать Манчестер Сити. В первой игре галактикос получили перевес в один гол (3:2).

Жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответные матчи, 18–19 февраля 2025

🔹 18 февраля

19:45. Милан – Фейеноорд – 1:1 (первый матч – 0:1)

– 1:1 (первый матч – 0:1) 22:00. Аталанта – Брюгге – 1:3 (первый матч – 1:2)

– 1:3 (первый матч – 1:2) 22:00. Бавария – Селтик – 1:1 (первый матч – 2:1)

– Селтик – 1:1 (первый матч – 2:1) 22:00. Бенфика – Монако – 3:3 (первый матч – 1:0)

🔹 19 февраля

19:45. Боруссия Дортмунд – Спортинг (первый матч – 3:0)

22:00. ПСВ Эйндховен – Ювентус (первый матч – 1:2)

22:00. ПСЖ – Брест (первый матч – 3:0)

22:00. Реал Мадрид – Манчестер Сити (первый матч – 3:2)

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