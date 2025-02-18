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Лига Чемпионов
Проходит дальше Бавария
18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 1
Селтик
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 19 февраля 2025, 00:17
447
3

Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4

Шотландский клуб отыграл гандикап, но мюнхенская команда нанесла удар в конце

18 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 19 февраля 2025, 00:17
447
3
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» принимал «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн (1:0).

Мюнхенская команда нанесла удар в конце. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).

Бавария вышла в 1/8 финала, где сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена – соперник будет определен жеребьевкой.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025

22:00. Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Альфонсо Дэвис, 90+4 – Николас Кюн, 63

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Компані чуть не просрав ЛЧ,під його керуванням Баварії не світить в ЛЧ,а Блігу може втримають гравці,а Компані влітку буде собирати манатки,таке начудити зі складом на матч ітд. 
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+1
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Dysear
Селтік довго тримався але Баварія є Баварія, за ними цікавіше буде спостерігати в наступних стадія ЛЧ
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+1
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