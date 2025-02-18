Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Шотландский клуб отыграл гандикап, но мюнхенская команда нанесла удар в конце
18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.
«Бавария» принимал «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
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Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.
Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн (1:0).
Мюнхенская команда нанесла удар в конце. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).
Бавария вышла в 1/8 финала, где сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена – соперник будет определен жеребьевкой.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025
22:00. Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Альфонсо Дэвис, 90+4 – Николас Кюн, 63
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