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Лига Чемпионов
Бавария
18.02.2025 22:00 - : -
Селтик
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 07:26 |
247
0

Бавария – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2025, 07:26 |
247
0
Бавария – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на Альянц-Арене пройдет ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится с Селтиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда безусловно доминирует в немецком футболе, особенно в последние годы. Но в прошлом сезоне был тем более болезненный провал. Тогда гранд вообще не выиграл ни единого трофея - удар для Кейна, что в 2023-м году перебрался из Тоттенхэма как раз из-за желания наконец-то брать титулы. Кстати, в новом сезоне уже было поражение в кубке - дома проиграли Байеру. Но при этом опережают всех, в том числе и чемпиона из Леверкузена, в Бундеслиге 1.

Да и в Лиге чемпионов Компани оставляет противоречивые оценки: да, в основном раунде было 5 побед, в том числе и над ПСЖ. Но при этом проигрывали немцы не только Барселоне (еще и разгромно, 1:4), но и фактическому дебютанту, Астон Вилле, а в январе получили 0:3 в Роттердаме от Фейеноорда. Новый вояж, в Глазго, принес победу, правда, после пары забитых один в ответ пропустили.

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Селтик

Клуб в Шотландии остается тем, кем недавно была Бавария в Германии: силой, что безусловно доминирует на национальном уровне. Что в прошлом сезоне получилось оформить, в который уже раз, золотой дубль, что в этом уже создано комфортный задел перед формальными преследователями. А самого упорного из них, традиционно Рейнджерс, еще и в Кубке Лиги в финале выиграли, правда, по пенальти.

Уделяя львиную часть внимания Лиге чемпионов, подопечные Брендана Роджерса умело взяли максимум в поединках с аутсайдерами - выиграли у Слована, РБ Лейпциг и Янг Бойз, причем дома. Но, главное, собранные 12 баллов позволили выйти в плей-офф. С немцами, пропустив в конце первого и начале второго тайма, ограничились голом Маэды.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла клубы играли в Лиге чемпионов в 2003-м и 2017-м году. И только в первом домашнем поединке Селтик отстоял нулевую ничью, и то после 1:2 дома, а в следующих матчах победили дважды.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют сейчас хозяева. Можно брать ставку на подопечных Компани с форой -2 (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Бавария
18 февраля 2025 -
22:00
Селтик
Фора Баварии (-2) 1.65 Сделать ставку
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Бавария Селтик Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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