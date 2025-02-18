Лига чемпионов18 февраля 2025, 13:05 | Обновлено 18 февраля 2025, 13:06
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Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву
18 февраля 2025, 13:05 | Обновлено 18 февраля 2025, 13:06
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Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бавария» и «Селтик».
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене. Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – СелтикСмотреть трансляцию
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