Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бавария
18.02.2025 22:00 - : -
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 13:05 | Обновлено 18 февраля 2025, 13:06
8
0

Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2025, 13:05 | Обновлено 18 февраля 2025, 13:06
8
0
Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бавария» и «Селтик».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене. Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Селтик
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
У Астон Виллы проблемы. Бубакар Камара пропустит несколько матчей
Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Селтик Бавария смотреть онлайн Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Футбол | 18 февраля 2025, 08:25 0
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола

Бразилец не считает аргентинца лучшим игроком в истории

Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ
Футбол | 18 февраля 2025, 12:17 0
Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ
Известна позиция УПЛ по переносу матча Рух – ЛНЗ

Игорь Дедышин дал комментарий по ситуации

Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Футбол | 18.02.2025, 10:35
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Бокс | 17.02.2025, 20:13
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 18.02.2025, 07:45
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19 1
Футбол
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
16.02.2025, 11:38 16
Баскетбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 6
Бокс
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем