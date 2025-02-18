Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бавария» и «Селтик».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене. Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бавария – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция