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18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 1
Селтик
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 19 февраля 2025, 01:04
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0

Бавария – Селтик – 1:1. Решающий гол на 90+4 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 19 февраля 2025, 01:04
498
0
Бавария – Селтик – 1:1. Решающий гол на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» принимал «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

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Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн.

Мюнхенская команда нанесла удар в конце. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025

22:00. Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Альфонсо Дэвис, 90+4 – Николас Кюн, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Бавария).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Николас-Геррит Кюн (Селтик).
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Селтик Бавария Лига чемпионов Бавария - Селтик видео голов и обзор Николас Кюн Альфонсо Дэвис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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