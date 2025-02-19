Драматичная развязка против Селтика. Реакция Компани и игроков Баварии

18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Бавария принимал Селтик в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Первый матч закончился гостевой победой Баварии (2:1).

Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн. Мюнхенская команда нанесла удар в конце игры. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).

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Венсан Компани, главный тренер Баварии: «Это была тяжелая ничья, во втором тайме у нас было много шансов забить два-три гола. Контекст важен – мы потратили много энергии за последние шесть дней. В итоге мы на 8 очков впереди в лиге и прошли в следующий раунд Лиги чемпионов. Теперь у нас есть немного времени на восстановление.

Мы всегда хотим доминировать и быть лучше соперника, особенно здесь. Но результат – всегда самый важный. Мы сделаем выводы из этого матча. Надо учитывать контекст – мы провели слишком много игр. Три дня назад мы боролись в Леверкузене, а шесть дней назад – на Селтик Парк, чтобы получить результат, который нам сегодня помог».

Брендан Роджерс, главный тренер Селтика: «Я очень горжусь выступлением команды. Это то, к чему мы всегда стремимся. Приехать на такую ​​арену и играть с такой уверенностью, без страха – это делает меня очень гордым. Жестокий удар в конце заставляет чувствовать это как поражение, но мы сыграли вничью с Баварией и, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше.

Мы сыграли против одного из фаворитов и были очень близки к успеху. Особенно на их поле – немногие команды приезжают сюда, создают такие моменты и играют с такой смелостью. Единственный вывод – это гордость. Мы играли без страха, очень хорошо организовались в обороне, но тоже показали смелость в своей игре.

Хорошая игра в еврокубках – это главный вывод наших матчей этого сезона. Десять игр – и игроки проявили себя очень хорошо. Для Шотландии как нации, для Селтика как футбольного клуба – мы принесли стране, клубу и болельщикам большую гордость и признание. Мы хотим продолжать строить на этом».

Серж Гнабри, вингер Баварии: Безусловно, это было подлинное испытание нашего характера. Нам удалось забить на 90+4 минуте – мы давили, работали над этим, и это не так, что у нас не было шансов. В итоге мы очень рады, что прошли дальше. Это была тяжелая неделя: сначала гостевая игра, потом Байер и сегодня. Отдадим должное Селтику за их игру – именно поэтому мы так рады пройти дальше.

Надеюсь, что такая игра, как сегодня – о многом говорит. Надеюсь, что мы пройдем до конца – это наша цель. У нас была очень тяжелая неделя с тремя сложными матчами. В Бундеслиге мы все еще имеем преимущество в восьми очках. Это был определяющий момент сезона для нас, и мы хорошо справились, чтобы пройти дальше.

Следующих соперники Баварии? Обе игры будут трудными. Мы это увидели в матче против Байера на выходных. Атлетико все знают, что это будет сложно. Но не важно, кто из них – мы должны пройти дальше».

Гарри Кейн, нападающий Баварии: «Травма? Мы сделаем рентген – тогда увидим. Я не уверен, смогу ли сыграть против Айнтрахта в воскресенье».

Николас Кюн, полузащитник Селтика: «Это горькая пилюля для нас. Чувствуется как поражение. Пропустить такой гол на 94-й минуте – очень тяжело принять. Я хотел продолжать играть, несмотря на травму, но команда показала себя очень хорошо, жаль, что нам немного не хватило. Забить в Мюнхене – это маленькая мечта, ставшая реальностью. Забить при 75 тысячах зрителей – это что-то невероятное, но для этого необходимо время. У этой команды большой потенциал на предстоящие годы.

Каспер Шмейхель, вратарь Селтика: «Футбол может быть жестоким – именно поэтому мы его любим и ненавидим. Смешанные чувства, но, конечно, главное – это разочарование, когда только покидаешь поле. Но если оглянуться и проанализировать этот поединок и наши выступления в Лиге чемпионов этого сезона, думаю, нам есть чем гордиться. Мы получили в Мюнхен и расстроены ничьей. Это многое говорит о том, как далеко эта команда зашла в этом турнире».

Каспер Шмейхель, голкипер Селтика, признан игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он совершал невероятные сейвы на протяжении всей игры, включая один перед поздним голом Баварии».

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025

22:00. Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Альфонсо Дэвис, 90+4 – Николас Кюн, 63

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