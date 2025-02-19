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18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 3
Монако
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 00:02 | Обновлено 19 февраля 2025, 00:11
1382
8

Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку

Игра в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3, орлы вышли в 1/8 финала главного еврокубка

19 февраля 2025, 00:02 | Обновлено 19 февраля 2025, 00:11
1382
8
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:3.

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Общий счет противостояния – 4:3 в пользу орлов. Бенфика вышла в 1/8 финала главного еврокубка.

Украинский голкипер португальского коллектива Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, пропустив трижды. К игре и надежности украинца в этом матче остаются вопросы.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Ответный матч. 18 февраля

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 [первый матч – 1:0]

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен.), Кекчю, 84 – Минамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81

Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу, Кекчю (Рего, 88), Баррейро, Эурснес, Скьеллеруп (Даль, 58), Павлидис (Белотти, 87), Актюркоглу (Амдуни, 58).

Монако: Маецки, Кайо Энрике (Уаттара, 80), Диатта, Мависса Элеби (Иленикена, 80), Керер, Синго, Бен-Сегир, Камара, Аклиуш, Минамино (Мишаль, 87), Эмболо (Бирет, 65).

Предупреждения: Аклиуш (62), Баррейро (67), Амдуни (71).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Alehandro
Крута була гра. 1 і 3 голи мав би рятувати
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+1
Макс Максов
Третій гол дійсно його, такі потрібно сейвити!
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+1
Dysear
поганий перформанс від Трубіна, має покращити свою гру в наступних матчах щоб не вилетіти в 1/8
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+1
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NadalKing
Трубин просто паляну накрыть как минимум Кокчу, просто ужас, худший игрок матча.. Но хорошо,что прошли сейчас покритикуют везде и забудут..
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0
sahka1981
Ну і начудив Трубін. Добре що Бенфіка посильніше була.
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0
Diesel
 круто, молодці
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0
TolsTIyELF
Два супер сейва, два обычных,  два гола из под левой ноги, которые элементарно это ногой отбивались. Но я бы не назвал их чисто его, там еще и защи плохо сыграли дав себя продавить.
В целом - если бы не он то они бы продули, но если бы Трубин сыграл мощнее то прошли бы легко.
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-2
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