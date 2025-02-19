Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:3.

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Общий счет противостояния – 4:3 в пользу орлов. Бенфика вышла в 1/8 финала главного еврокубка.

Украинский голкипер португальского коллектива Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, пропустив трижды. К игре и надежности украинца в этом матче остаются вопросы.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Ответный матч. 18 февраля

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 [первый матч – 1:0]

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен.), Кекчю, 84 – Минамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81

Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу, Кекчю (Рего, 88), Баррейро, Эурснес, Скьеллеруп (Даль, 58), Павлидис (Белотти, 87), Актюркоглу (Амдуни, 58).

Монако: Маецки, Кайо Энрике (Уаттара, 80), Диатта, Мависса Элеби (Иленикена, 80), Керер, Синго, Бен-Сегир, Камара, Аклиуш, Минамино (Мишаль, 87), Эмболо (Бирет, 65).

Предупреждения: Аклиуш (62), Баррейро (67), Амдуни (71).