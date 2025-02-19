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18.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 3
Монако
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 00:55 | Обновлено 19 февраля 2025, 01:08
863
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Бенфика – Монако – 3:3. Не лучшая игра Трубина в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25

19 февраля 2025, 00:55 | Обновлено 19 февраля 2025, 01:08
863
0
Бенфика – Монако – 3:3. Не лучшая игра Трубина в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:3.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Ответный матч. 18 февраля

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 [первый матч – 1:0]

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен.), Кекчю, 84 – Минамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Минамино, 32 мин.

ГОЛ! 1:2 Бен-Сегир, 51 мин.

ГОЛ! 2:2 Павлидис, 76 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:3 Иленихена, 51 мин.

ГОЛ! 3:3 Кекчю, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Иленихена (Монако).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Эльесс Бен-Сегир (Монако).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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