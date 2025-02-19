Бенфика – Монако – 3:3. Не лучшая игра Трубина в ЛЧ. Видео голов и обзор

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:3.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Ответный матч. 18 февраля

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 [первый матч – 1:0]

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен.), Кекчю, 84 – Минамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Минамино, 32 мин.

ГОЛ! 1:2 Бен-Сегир, 51 мин.

ГОЛ! 2:2 Павлидис, 76 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:3 Иленихена, 51 мин.

ГОЛ! 3:3 Кекчю, 84 мин.