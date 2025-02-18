Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Монако. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
18.02.2025 22:00 – 44 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 1
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:00 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:02
596
0

Бенфика – Монако. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2025, 22:00 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:02
596
0
Бенфика – Монако. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в Лиссабоне. Первый матч закончился гостевой победой «Бенфики» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Монако
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
По теме:
Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Трубин пропустил. Монако сравнял счет и вернулся в борьбу
ВИДЕО. Это дубль. Тальби вновь забил в ворота Аталанты
Монако Бенфика смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Монако
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 18 февраля 2025, 07:45 7
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем

Фабио Уордли рассказал, возможен ли его бой с Александром

«Никогда не понимал...». Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом
Футбол | 18 февраля 2025, 22:01 0
«Никогда не понимал...». Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом
«Никогда не понимал...». Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом

Испанский специалист дал комментарий на пресс-конференции

Прощание с Лигой Чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом
Футбол | 18.02.2025, 21:46
Прощание с Лигой Чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом
Прощание с Лигой Чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Футбол | 18.02.2025, 08:25
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Футбол | 17.02.2025, 23:46
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
17.02.2025, 20:48 4
Футбол
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем