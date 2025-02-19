Бешеный триллер в Лиссабоне. Реакция тренеров и игроков Бенфики и Монако

Вечером 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным одержала общую победу над Монако (1:0, 3:3). Хотя Трубин пропустил три гола, орлы драматически вышли в 1/8 финала.

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Бруну Лаже, главный тренер Бенфики: «Начало игры было сбалансированным. Мы заслуженно вышли вперед, но после гола соперников у нас был очень сложный период. Мы старались все исправить в перерыве. Монако сделал счет 2:1, и нам пришлось делать перемены. Команда отреагировала, фанаты отреагировали с ними, и это большая заслуга того, что команда начала прессинговать по-другому и забила два гола. Очень важно выйти в 1/8 финала. Это важный момент, и наша амбиция – продвинуться как можно дальше в этом турнире».

Ади Хюттер, главный тренер Монако: «Это было тяжело, и сегодня мы более 60 минут были лучшей командой на поле. Мы упустили слишком много шансов. Бенфика сегодня была действительно эффективна. Чувствуется определенное разочарование, и нам грустно, что мы вылетели из турнира. Это был фантастический опыт – играть здесь, для нашего прогресса, для нашего развития, особенно для молодых игроков. Мы показали, что можем конкурировать – когда я смотрю на первый тайм это было невероятно. Мы были очень сильными. Но мы упустили слишком много шансов. Характер и менталитет команды – сильны, поэтому я доволен этим опытом».

Зеки Амдуни, форвард Бенфики: «Такие игры могут случаться, но, в конце концов, самое важное – это квалификация. В первом тайме игра была очень сложная, но нам удалось сохранить преимущество по сумме двух матчей. Это очень помогло. Во втором тайме мы пытались больше контролировать мяч. В таких матчах замены очень важны – как для защиты, так и для атаки. Посмотрим кто нам достанется в следующем раунде – у меня нет фаворитов».

Оркун Кекчю, полузащитник Бенфики и игрок матча: «Это была тяжелая игра, много беготни, но я очень счастлив, что смог забить и помочь команде пройти в следующий этап. Мой гол? Я никогда не нахожусь в этой позиции. Обычно я играю глубже, поближе к защите. Я много наблюдал за нашими нападающими на тренировках, поэтому просто пошел на ближнюю штангу и идеально попал в мяч – нужно было только потрогать. Это было сложное прикосновение, но получилось хорошо. С кем играть в 1/8 финала – Ливерпулем или Барселоной? Я хочу сыграть в матче высокого уровня. Мы точно сыграем в таком, потому что Барселона и Ливерпуль – команды высокого класса, так что это будет отличный поединок. Не важно, с кем именно мы сыграем».

Оркун Кекчю признан игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Динамическое выступление. Он должен быть на самом высоком тактическом уровне, чтобы справиться с полузащитой Монако. В трудный вечер он выполнил важный рывок и забил решающий гол, который помог команде пройти в 1/8 финала. Умная игра».

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025

22:00. Бенфика – Монако – 3:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен), Кекчю, 84 – Мінамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81