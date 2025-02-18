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18 февраля состоятся четыре ответных встречи плей-офф Лиги Чемпионов, среди которых противостояние Бенфика – Монако. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

У «орлов» такая история, что клуб обязан бороться за трофеи, независимо от формы и состава. Этот сезон складывается для Бенфики неплохо, в чемпионате команда идет второй, сократив отставание от лидирующего Спортинга до двух очков. В последнем португальской Примейры удалось обыграть на выезде Санта Клару со счетом 1:0, единственный мяч забил новичок команды Брума – 1:0.

Бенфика не впечатляла стабильностью, хотя было только одно непонятное поражение от Фейеноорда, неудачи против Барселоны и Баварии еще можно понять, учитывая статус соперников. Лиссабонцы продолжают борьбу в Кубке Португалии, где смогли добраться до четвертьфинала.

Как минимум девять игроков не помогут команде в предстоящей битве, не смогут сыграть: Араужу, Аурснес, Ба, Брума, Ди Мария, Флорентину, Гувея, Ману и Санчеш. У Бенфики есть преимущество перед ответной игрой, но это не значит, что следует «сушить» игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

Монако

В этом сезоне монегаски очень хорошо стартовали в Лиге Чемпионов, набрав 10 очков в стартовых четырех играх. Потом произошел спад, 3 поражения в четырех матчах откинули клуб на 17-ю строчку в общей турнирной таблице, хотя и этого хватило для попадания в плей-офф.

Монако идет только четвертым на внутренней арене, отставая от третьей Ниццы только по дополнительным показателям, за титул команда не ведет борьбу, так как отстает от лидирующего ПСЖ на 16 очков. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Нант со счетом 7:1, соперник играл в меньшинстве, начиная с 8-й минуты, чем удалось сполна воспользоваться.

Сразу трое игроков из-за дисквалификации пропустят предстоящую битву: Аль Мусрати, Вандерсон и Закария, травмы помешают сыграть Синго, Головину и Закарии. Пробиться в следующий круг будет сложно, хотя нужно отыграть всего один мяч.

Личные встречи

В первом матче шла равная игра в первом тайме, а во втором Бенфика быстро открыла счет, после чего монегаски еще и остались в меньшинстве. Имея численное превосходство, португальский клуб создал ряд опасных моментов, но увеличить перевес так и не удалось, в итоге 1:0 в пользу лиссабонцев.

Прогноз

На бумаге хозяева котируются фаворитами, причем коэффициент на их успех стремительно падает.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 1,87, ничья – 3,82, победа Монако – 4,02. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рискну взять здесь комбинированную ставку на обмен голами + Бенфика не проиграет за 1,95.