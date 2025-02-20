Попробуют договориться. Атлетико собирается выкупить у Барселоны Лангле
Клеман Лангле играет за мадридский клуб на правах аренды
В «Атлетико» довольны игрой Клеман Лангле и полны надежды оставить игрока у себя. Контракт футболиста принадлежит «Барселоне». «Атлетико» арендовал футболиста в начале сезона, но в соглашении нет пункта о праве выкупа.
«Барселона» не против расставания с игроком. Контракт Клемана Лангле истекает летом 2026 года. Клуб хочет получить за футболиста 10 миллионов евро. «Атлетико» надеется в ходе переговоров снизить цену.
В текущем сезоне Клеман Лангле провел за «Атлетико» 20 матчей во всех турнирах. Забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего француза в 7,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что топовый клуб купит Зинченко за 20 миллионов евро.
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