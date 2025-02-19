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  4. «Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 08:22 |
2113
0

«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ

«Бенфика» сумела пройти «Монако» по сумме двух встреч

19 февраля 2025, 08:22 |
2113
0
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Бенфика» и «Порту». Команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 3:3. Благодаря победе в первом поединке (1:0) португальский клуб пробился в следующую стадию еврокубков.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и пропустил три мяча – он получил одну из самых низких оценок среди своих партнеров. Португальская пресса оценила выступление вратаря в противостоянии с «Монако»:

«Это всегда плохо для любого вратаря – пропустить три мяча в одном матче. В поединке Лиги чемпионов Трубин был виноват в двух голах, которые забили футболисты «Монако».

В первом случае Анатолий плохо закрыл штангу, в третьем – мяч пролетел под корпусом голкипера. Эти голы поставили «Бенфику» в тяжелое положение и окончательно спутали все планы», – подытожили журналисты.

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Лига чемпионов Бенфика Монако Бенфика - Монако Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
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