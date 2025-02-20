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Англия
20 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:24
1563
2

Шансы вырыстут. В Манчестер Сити нашли замену Гвардиолы

Кандидатура Хаби Алонсо рассматривается руководством английского клуба

20 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:24
1563
2
Шансы вырыстут. В Манчестер Сити нашли замену Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

После вылета «Манчестер Сити» от мадридского «Реала» в 1/16 финала Лиги чемпионов и неудачных результатов в АПЛ, руководство английского клуба всерьез задумалось о поиске замены Пепу Гвардиоле, сообщает El Nacional.

По информации источника, в Манчестере наиболее подходящим вариантом на место Пепа, контракт которого истекает лето 2027 года, считают коуча леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Руководству «горожан» нравится стиль игры, которую ставит Хаби. Очевидно, что не только «Манчестер Сити» заинтересован в назначении Алонсо: кандидатуру специалиста рассматривает мадридский «Реал».

Если в этом сезоне английский клуб не выиграет ни один трофей, то шансы на смену тренера серьезно возрастут.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола анонсировал новый «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Байер Реал Мадрид Хаби Алонсо Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
Хай забирають Компані, свою легенду, а Хабі Алонсо нехай переходить тренувати Баварію.
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T-800
забавно будет, если Ираола придёт в Реале, а Хаби ни в Баварии (с её тренерской чехардой?), ни в Ливерпуле (надеюсь, Слот надолго), (ни в Реале) зачёркнуто, а окажется в Сити...
баски по идеи в плюсе
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