Шансы вырыстут. В Манчестер Сити нашли замену Гвардиолы

После вылета «Манчестер Сити» от мадридского «Реала» в 1/16 финала Лиги чемпионов и неудачных результатов в АПЛ, руководство английского клуба всерьез задумалось о поиске замены Пепу Гвардиоле, сообщает El Nacional.

По информации источника, в Манчестере наиболее подходящим вариантом на место Пепа, контракт которого истекает лето 2027 года, считают коуча леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Руководству «горожан» нравится стиль игры, которую ставит Хаби. Очевидно, что не только «Манчестер Сити» заинтересован в назначении Алонсо: кандидатуру специалиста рассматривает мадридский «Реал».

Если в этом сезоне английский клуб не выиграет ни один трофей, то шансы на смену тренера серьезно возрастут.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола анонсировал новый «Манчестер Сити».