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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 17:33 |
280
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря

23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

20 февраля 2025, 17:33 |
280
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря
УПЛ

В воскресенье, 23 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александрия - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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