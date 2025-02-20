Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 17:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря
23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
20 февраля 2025, 17:33 |
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В воскресенье, 23 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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