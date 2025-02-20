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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 15:38 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:45
262
0

ФОТО. Концентрация на УПЛ. Шахтер – на финише сборов в Турции

В Белеке оранжево-черные готовятся к возобновлению сезона

20 февраля 2025, 15:38 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:45
262
0
ФОТО. Концентрация на УПЛ. Шахтер – на финише сборов в Турции
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочный процесс в Турции.

Донецкая команда находится на финишном этапе учебно-тренировочных сборов.

В Белеке оранжево-черные под руководством Марино Пушича готовятся к возобновлению сезона чемпионата Украины.

24 февраля в 18:00 в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов».

ФОТО. Концентрация на УПЛ. Шахтер – на финише сборов в Турции

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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