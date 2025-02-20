Футболисты «Шахтера» продолжают тренировочный процесс в Турции.

Донецкая команда находится на финишном этапе учебно-тренировочных сборов.

В Белеке оранжево-черные под руководством Марино Пушича готовятся к возобновлению сезона чемпионата Украины.

24 февраля в 18:00 в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов».

ФОТО. Концентрация на УПЛ. Шахтер – на финише сборов в Турции