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Лига Европы
20 февраля 2025, 18:46 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:52
9832
7

Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграет с Порту

Украинский нападающий получил мышечное повреждение

20 февраля 2025, 18:46 | Обновлено 20 февраля 2025, 19:52
9832
7
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграет с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 20 февраля, пройдет ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч. Причиной отсутствия украинца стала травма мышцы бедра, которую игрок получил на вчерашней тренировке. Сроки восстановления Артем неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику.

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Артем Довбик травма Порту Рома Рим Рома - Порту Лига Европы травма бедра
Даниил Кирияка Источник: Fantacalcio Pazzi di Fanta
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Комментарии 7
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Iigor6583
О, знову травма, і ще на тренуванні. Щось тут туманно.
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+1
inspekcha85
Допрыгался...телок.Щас узбек пару раз удачно выстрелит и засядет наш Пичичи на банку надолго.
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-1
Nba37
Вообще стал хрустальным, надо наигрывать другого форварда в сборной, толку от Довбика 
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-1
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