Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграет с Порту
Украинский нападающий получил мышечное повреждение
В четверг, 20 февраля, пройдет ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч. Причиной отсутствия украинца стала травма мышцы бедра, которую игрок получил на вчерашней тренировке. Сроки восстановления Артем неизвестны.
Ранее сообщалось о том, что экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику.
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