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  4. Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту
Лига Европы
20 февраля 2025, 18:37 |
617
0

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту

Матч 1/16 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени

20 февраля 2025, 18:37 |
617
0
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 20 февраля, пройдет ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Порту»:

Резерви команд:

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Рома Рим Порту Рома - Порту Лига Европы Артем Довбик стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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