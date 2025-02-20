Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту

В четверг, 20 февраля, пройдет ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Порту»:

Резерви команд: