Три команды УПЛ, которые максимально не реализовывают свой потенциал

Украинская Премьер-лига возвращается после зимней паузы. В пятницу, 21 февраля, состоится первый в 2025 году официальный поединок в рамках отечественного клубного футбола, в котором Колос примет Черноморец. Кто и как себя покажет в весенней части сезона болельщикам и экспертам еще только предстоит увидеть, а пока мы предлагаем вам поговорить о трех командах УПЛ, которые осенью так и не смогли реализовать свой потенциал, моменты и в каких-то эпизодах даже преимущество над соперниками.

Основным критерием в таком весьма дискуссионном вопросе выступит показатель ожидаемых очков – Expected Points (xPts), – который достаточно распространен и любим в английском футболе.

Разница между показателем xPts и фактически набранными командой очками и сумеет весьма наглядно показать, кому не удалось реализовать весь свой потенциал в первой части сезона. О трех командах, у которых эта разница оказалась максимальной в нашем чемпионате мы сейчас и поговорим…

Рух: 3,7

Ожидаемые очки: 26,7xPts

Фактические очки: 23

ФК Рух

Рух – это совершенно особенная команда в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги. Таковой ее делает хотя бы тот фактор, что львовяне, причем с отрывом, являются самым молодым коллективом УПЛ по среднему возрасту футболистов, принимавших участие в поединках сезона. Средний возраст Руха составляет 21,8 лет, в то время как у находящихся на втором и третьем местах Шахтера и Зари этот показатель равен 24,1 и 27,7 лет соответственно.

Несмотря на молодость состава, Рух доказывает, что способен действовать качественно и с пониманием дела. Львовяне занимают третью строчку в лиге по глубоким передачам (138; уступают только Динамо и Шахтеру), четвертую – по передачам в разрез (71; больше – у Кривбасса, Карпат и Шахтера), а пятыми являются по ключевым передачам (50; выше показатель только у Динамо, Карпат, Шахтера и Александрии), передачами в последнюю треть (923; больше – у Шахтера, Динамо, ЛНЗ и Полесья) и умным передачам (28; больше – у Шахтера, Динамо, Кривбасса и ЛНЗ).

Однако в турнирной таблице Рух на зимнюю паузу ушел лишь на седьмой строчке. По сути, команда Пономарева очень неплохо выглядит в середине поля, где способна вести игру, не теряться и демонстрировать интересные решения, однако с последним пасом, а также с игрой в обороне у Руха есть проблемы. Отчасти это можно списать как раз на молодой возраст, потому как иначе пояснить, почему львовяне являются первыми в УПЛ по количеству потерь мяча (2091) и фолам (224), очень сложно.

Желание играть и проявлять себя у этой команды точно присутствуют. Равно как просматривается и хороший потенциал у некоторых исполнителей, однако в целом Пономареву предстоит проделать еще невероятный пласт работы, чтобы все это «с бумаги» наконец-то конвертировалось в приятный результат в турнирной таблице, коим, безусловно, будет выход в еврокубки.

Что правда, этой зимой в Рухе произошли настолько глобальные и пока откровенно непонятные перемены, связанные то ли с объединением с Карпатами, то ли просто с продажей своих лидеров в стан «зелено-белых», что и загадывать на будущее откровенно не стоит. Возможно, вскоре Рух действительно сумеет квалифицироваться в еврокубки, но не исключено, что по воле своего собственника уже в следующем сезоне мы и вовсе не увидим этот клуб в профессионалах…

ЛНЗ: 4,2

Ожидаемые очки: 23,2xPts

Фактические очки: 19

ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ – клуб, который демонстрирует весьма интересный вектор развития, в определенной мере напоминающий игру Football Manager, где многим всегда интересно взять команду, не вращающуюся где-то там на вершине, и при достаточно ограниченных ресурсах с помощью логичных и удачных решений, в том числе и на трансферном рынке, попробовать сделать из нее гранд.

В ЛНЗ, собственно, действуют весьма логично: стали приглашать недорогих, но отнюдь небесталанных футболистов, в том числе из-за рубежа, а в начале сезона пригласили тренера, который был готов (как минимум на словах) поставить коллективу более атакующий и проактивный футбол, способный как можно лучше раскрыть потенциал отдельных исполнителей.

И прямо сейчас по ряду статистических показателей ЛНЗ действительно выглядит очень достойно. В частности, команда из Черкасс третья в чемпионате по средней доле владения мячом в каждом из матчей (56,5%). Примечательно, что выше ЛНЗ в этом игровом компоненте только признанные гранды отечественного клубного футбола – Шахтер (61,7%) и Динамо (57%).

Также у ЛНЗ второй в УПЛ показатель по обводкам (403; выше – только у Шахтера), третий – по интенсивности единоборств (5,9), общему количеству выполненных передач (7565) и количеству пасов в финальную треть (956). А вот первое место у ЛНЗ в лиге по длинным передачам (968) и пасам с продвижением (1344). Впрочем, выстроить эффективно работающую "вертикальную тики-таку" у Андреса Карраско в ЛНЗ так и не удалось, по причине чего испанец покинул свой пост и по весне черкасскую команду к новым, как надеются фанаты клуба, успехам поведет авторитетный отечественный наставник Роман Григорчук.

Как и с Рухом, важно отмечать, что ЛНЗ, старавшийся демонстрировать против большинства соперников едва ли не доминирующий стиль футбола, допускал слишком много ошибок. По потерям мяча эта команда – третья в УПЛ (1959), равно как третья она и по числу полученных желтых карточек (38).

Очевидно, что свой потенциал ЛНЗ не реализовывает даже на 60-70%. На «зимовку» команда ушла лишь 10-й в турнирной таблице, и это при том, что по чистым затратам на приобретение новичков клуб из Черкасс является шестым в лиге, уступая только тем, кого в ближайшие годы ему и так вряд ли удастся обойти (Шахтер, Полесье, Динамо, Карпаты и Колос, с которым как раз и может бодаться плюс-минус на равных).

Посмотрим, что изменится по весне, тем более что приход Романа Григорчука дает понять, что ожидание перемен все-таки не является беспочвенным…

Колос: 6,8

Ожидаемые очки: 24,8xPts

Фактические очки: 18

ФК Колос

На вершине данного антирейтинга оказался Колос – еще одна команда, перед которой руководство ставит весьма амбициозные, по крайней мере по меркам отечественного футбола, задачи, и в целом дает ресурсы для их воплощения, но реализоваться на полную у которой никак не получается.

В нынешнем сезоне подопечные 38-летнего Александра Поздеева имеют наихудший баланс между показателем ожидаемых и фактически набранных очков. В целом Колос делает ставку на весьма прагматичный футбол, где куда больше акцентов делается на построении качественной обороны. И это ковалевцам в целом удается, ведь Колос наряду с Александрией – это вторая команда УПЛ с наименьшим числом пропущенных мячей в сезоне (12; меньше только у Динамо – 11).

Ключевая проблема Колоса в том, что подопечные Поздеева также находятся и в списке антилидеров по количеству забитых мячей в этом чемпионате. Их у ковалевцев только 11 в 17 матчах! При этом, Колос – абсолютный лидер УПЛ по навесам (287), третья команда чемпионата по пасам с продвижением (1260) и пятая – по общему количеству выполненных передач (7015). Последний статистический момент является абсолютно парадоксальным, если учитывать, что в среднем по владению мячом (47,5%) Колос – это пятая с конца команда текущего розыгрыша чемпионата.

Но наиболее очевидная проблема нынешнего Колоса – это все-таки завершающая фаза атак. Говоря глобально: в команде Поздеева попросту некому забивать мячи. Даже теоретически Колос наработал на 17,84 голов (по метрике xG – ожидаемых голов), но фактически команда забила их только 11…

Зимой в Колосе предприняли попытку изменить ситуацию к лучшему. В команду на правах свободного агента пришел центрфорвард Николай Ковталюк, который за год пребывания в Ворскле так и не сумел проявить себя так, как это удавалось ему в Казахстане и – в особенности – в Грузии. Кроме того, ковалевцы пошли на обновление клубного рекорда по сумме входящего трансфера, купив за 550 тысяч евро албанского атакующего хавбека Ариналдо Ррапая, демонстрировавшего весьма впечатляющую игру в составе своего прежнего клуба – Партизани из Тираны.

Весной Колос просто обязан прибавлять с точки зрения результата. Иначе Поздееву вряд ли удастся сохранить свой пост, а клубному руководству придется уже в пятый раз за последние четыре года подыскивать для первой команды нового главного тренера.

Текст: meta.ua