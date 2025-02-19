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19 февраля 2025, 15:55 | Обновлено 19 февраля 2025, 16:07
709
1

«Я привыкла к такому стилю». Свёнтек – о победе над Ястремской

Вторая ракетка мира переиграла украинку в двух сетах

19 февраля 2025, 15:55 | Обновлено 19 февраля 2025, 16:07
709
1
«Я привыкла к такому стилю». Свёнтек – о победе над Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Дубае.

– Сейчас в туре много девушек, которые обладают мощнейшей подачей и ударами, играют агрессивно и часто рискуют. Если мяч попадает в корт – его практически невозможно достать. Если нет – просто берешь этот розыгрыш себе и благодаришь судьбу. Так что играть против них непросто, нужно запастись терпением и уметь принимать ситуацию такой, какая она есть. Но, думаю, я уже привыкла к такому стилю, поэтому могу адаптироваться и против мощных атакующих соперниц, и против более стабильных игроков».

– Похоже, ты спешила попасть в четвертьфинал. Вчера у тебя был сет 6:0, сегодня снова 6:0.

– Мне нравится сохранять концентрацию. Кроме того, как вы знаете эти две последние недели очень насыщенные. Каждый матч, где я играю эффективно, не теряю шансов и завершаю его быстрее, чем обычно, – это всегда плюс».

В четвертьфинале турнира в Дубае Ига Свёнтек сыграет против победительницы матча Пейтон Стернс (США) - Мирра Андреева (-).

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Ига Свёнтек Даяна Ястремская WTA Дубай
Александр Сильченко Источник: Большой теннис Украины
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Nba37
Ты привыкла сосать Остапенко 0-5 , ты должна быть дисквалифицирована
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