«Я привыкла к такому стилю». Свёнтек – о победе над Ястремской

23-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Дубае.

– Сейчас в туре много девушек, которые обладают мощнейшей подачей и ударами, играют агрессивно и часто рискуют. Если мяч попадает в корт – его практически невозможно достать. Если нет – просто берешь этот розыгрыш себе и благодаришь судьбу. Так что играть против них непросто, нужно запастись терпением и уметь принимать ситуацию такой, какая она есть. Но, думаю, я уже привыкла к такому стилю, поэтому могу адаптироваться и против мощных атакующих соперниц, и против более стабильных игроков».

– Похоже, ты спешила попасть в четвертьфинал. Вчера у тебя был сет 6:0, сегодня снова 6:0.

– Мне нравится сохранять концентрацию. Кроме того, как вы знаете эти две последние недели очень насыщенные. Каждый матч, где я играю эффективно, не теряю шансов и завершаю его быстрее, чем обычно, – это всегда плюс».

В четвертьфинале турнира в Дубае Ига Свёнтек сыграет против победительницы матча Пейтон Стернс (США) - Мирра Андреева (-).