Мирон МАРКЕВИЧ: «Большего в Лиге чемпионов ожидал от итальянских клубов»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от повторных поединков 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Как по мне, интрига в центральном противостоянии «Реал» – «Манчестер Сити» исчезла еще в конце первого матча в Англии, когда испанский гранд склонил чаши весов на свою сторону. Вчерашняя уверенная победа мадридцев не удивила. Другое дело, что «горожане» вышли на поле какими-то обреченными. Не исключено, что их окончательно выбил из колеи уже дебютный гол от Мбаппе.

Впрочем, разочаровал не только «Манчестер Сити» - большего ожидал и от итальянских клубов. Думал, что «Милан» и «Ювентус» обязательно пробьются в следующий раунд. Однако «россонери» подвел их лидер Эрнандес, которого удалили с поля, а ПСВ доказал, что больше заслужил победу, чем туринцы. Как, кстати, и «Брюгге», заставивший сойти с дистанции «Аталанту», которую считали фаворитом.

Кому отдаю предпочтение в борьбе за трофей? Оригинальным не буду: «Реалу», «Ливерпулю» и «Баварии». Хотя соперничество ожидается очень острым».

Ранее мы сообщали, что Эрлинга Холанда обвинили в трусости из-за матча Лиги чемпионов.