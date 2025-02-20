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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:01
390
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Большего в Лиге чемпионов ожидал от итальянских клубов»

«Манчестер Сити» на игру с «Реалом» вышел обреченным

20 февраля 2025, 17:59 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:01
390
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Большего в Лиге чемпионов ожидал от итальянских клубов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от повторных поединков 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Как по мне, интрига в центральном противостоянии «Реал» – «Манчестер Сити» исчезла еще в конце первого матча в Англии, когда испанский гранд склонил чаши весов на свою сторону. Вчерашняя уверенная победа мадридцев не удивила. Другое дело, что «горожане» вышли на поле какими-то обреченными. Не исключено, что их окончательно выбил из колеи уже дебютный гол от Мбаппе.

Впрочем, разочаровал не только «Манчестер Сити» - большего ожидал и от итальянских клубов. Думал, что «Милан» и «Ювентус» обязательно пробьются в следующий раунд. Однако «россонери» подвел их лидер Эрнандес, которого удалили с поля, а ПСВ доказал, что больше заслужил победу, чем туринцы. Как, кстати, и «Брюгге», заставивший сойти с дистанции «Аталанту», которую считали фаворитом.

Кому отдаю предпочтение в борьбе за трофей? Оригинальным не буду: «Реалу», «Ливерпулю» и «Баварии». Хотя соперничество ожидается очень острым».

Ранее мы сообщали, что Эрлинга Холанда обвинили в трусости из-за матча Лиги чемпионов.

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инсайд Мирон Маркевич Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Милан Аталанта Ювентус
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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