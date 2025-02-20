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  4. Не хотел играть с Реалом? Холанда обвинили в трусости из-за матча ЛЧ
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 12:35 |
384
0

Не хотел играть с Реалом? Холанда обвинили в трусости из-за матча ЛЧ

Джейми Каррагер уверен, что норвежский форвард решил схитрить

20 февраля 2025, 12:35 |
384
0
Не хотел играть с Реалом? Холанда обвинили в трусости из-за матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

19 февраля испанский «Реал» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов одолел английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и пробился в следующий раунд (общий счет 6:3).

Форвард «горожан» Эрлинг Холанд не вышел на поле в этой встрече – сообщалось, что норвежец плохо себя чувствует.

Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер обвинил норвежца в трусости:

«Позвольте мне разобраться в этом. Нам сообщили, что Холанд пришел к тренеру и сказал, что он плохо себя чувствует и не сможет выйти против «Реала». Возможно, он боялся играть против Рюдигера. Он не хотел получить травму, поэтому весь поединок просидел на скамейке запасных.

У меня никогда не возникала мысль пойти к наставнику и признаться, что я болен и не могу играть. В этом причина. Он не хотел пересекаться с Рюдигером», – уверен эксперт.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити Эрлинг Холанд Джейми Каррагер
Николай Титюк Источник: Football365
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