Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Француз не оставил «Манчестер Сити» шансов
26-летний французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Накануне он оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити».
На второй строчке оказался полузащитник португальской «Бенфики» Оркун Кокчю, который сравнял счет в матче против «Монако». Именно этот гол вывел португальцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Третьим в рейтинге стал игрок ПСВ Ноа Ланг. Он продемонстрировал великолепную игру в поединке против «Ювентуса» и помог своей команде одержать победу над туринцами.
Замкнул четверку хавбек ПСЖ Витинья, который принял участие в разгроме «Бреста» со счетом 7:0.
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025
2nd: Orkun Kökçü
3rd: Noa Lang
4th: Vitinha
Mbappé takes Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RA6E3TAm4E
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