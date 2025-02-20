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  4. Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 18:15 |
129
1

Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Француз не оставил «Манчестер Сити» шансов

20 февраля 2025, 18:15 |
129
1
Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26-летний французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Накануне он оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити».

На второй строчке оказался полузащитник португальской «Бенфики» Оркун Кокчю, который сравнял счет в матче против «Монако». Именно этот гол вывел португальцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третьим в рейтинге стал игрок ПСВ Ноа Ланг. Он продемонстрировал великолепную игру в поединке против «Ювентуса» и помог своей команде одержать победу над туринцами.

Замкнул четверку хавбек ПСЖ Витинья, который принял участие в разгроме «Бреста» со счетом 7:0.

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Оркун Кёкчю Килиан Мбаппе Лига чемпионов Ноа Ланг Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид Бенфика ПСЖ ПСВ
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Це і не дивно. Все ж таки три м'ячі у матчі з Манчестер Сіті
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