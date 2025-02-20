Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

26-летний французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Накануне он оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити».

На второй строчке оказался полузащитник португальской «Бенфики» Оркун Кокчю, который сравнял счет в матче против «Монако». Именно этот гол вывел португальцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третьим в рейтинге стал игрок ПСВ Ноа Ланг. Он продемонстрировал великолепную игру в поединке против «Ювентуса» и помог своей команде одержать победу над туринцами.

Замкнул четверку хавбек ПСЖ Витинья, который принял участие в разгроме «Бреста» со счетом 7:0.