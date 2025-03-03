Украинская теннисистка Элина Свитолина провела совместную тренировку со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Украинка и француз вместе потренировались на кортах Индиан-Уэлсс, где уже 5 марта начнутся матчи основной сетки.

Жеребьевка мужского и женского одиночных разрядов состоится в ночь на 4 марта.

Помимо Элины, из украинок в Индиан-Уэллс также выступят Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пройти сито отбора, проиграв в 1-м же раунде квалов.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс