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  4. ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс
WTA
03 марта 2025, 18:50 | Обновлено 03 марта 2025, 18:53
398
0

ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс

Элина и Гаэль примут участие на престижном турнире WTA 1000 в США

03 марта 2025, 18:50 | Обновлено 03 марта 2025, 18:53
398
0
ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела совместную тренировку со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Украинка и француз вместе потренировались на кортах Индиан-Уэлсс, где уже 5 марта начнутся матчи основной сетки.

Жеребьевка мужского и женского одиночных разрядов состоится в ночь на 4 марта.

Помимо Элины, из украинок в Индиан-Уэллс также выступят Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пройти сито отбора, проиграв в 1-м же раунде квалов.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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