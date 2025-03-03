ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс
Элина и Гаэль примут участие на престижном турнире WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела совместную тренировку со своим мужем Гаэлем Монфисом.
Украинка и француз вместе потренировались на кортах Индиан-Уэлсс, где уже 5 марта начнутся матчи основной сетки.
Жеребьевка мужского и женского одиночных разрядов состоится в ночь на 4 марта.
Помимо Элины, из украинок в Индиан-Уэллс также выступят Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пройти сито отбора, проиграв в 1-м же раунде квалов.
ВИДЕО. Свитолина и Монфис вместе провели тренировку на кортах Индиан-Уэллс
Practice partners 💍🥹@ElinaSvitolina and @Gael_Monfils 💚 pic.twitter.com/N5yVAW0Md9— Tennis Channel (@TennisChannel) March 3, 2025
Monfils practicing with Svitolina #BNPParibas pic.twitter.com/JBRxSM6qfi— tdawgshouse (@tdawgshouse) March 3, 2025
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