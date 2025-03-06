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Лига чемпионов
06 марта 2025, 00:23 | Обновлено 06 марта 2025, 00:32
238
1

Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля

5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2025, 00:23 | Обновлено 06 марта 2025, 00:32
238
1
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня прошли восемь поединков Лиги чемпионов.

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5 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным проиграла испанской Барселоне (0:1).

В немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги Бавария разгромила Байер (3:0).

Французский ПСЖ, имея игровое преимущество, уступил английскому Ливерпулю (0:1).

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 11/12 марта 2025 года. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Первые матчи

4 марта

  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3
  • 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Лилль (Франция) – 1:1
  • 22:00. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:1

5 марта

  • 19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2
  • 22:00. Бавария (Германия) – Байер (Германия) – 3:0
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Все результаты 1/8 финала

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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T-800
вот это будет прикол, если Польша в еврокубках возьмет трофей быстрее Франции в 21 ст., не считая Интертото, только ЛЧ. ЛигаЕвропы/Кубок УЕФА. и Лига Конференции.
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