Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов
Вечером 5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
За два дня прошли восемь поединков Лиги чемпионов.
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5 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным проиграла испанской Барселоне (0:1).
В немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги Бавария разгромила Байер (3:0).
Французский ПСЖ, имея игровое преимущество, уступил английскому Ливерпулю (0:1).
Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 11/12 марта 2025 года. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/8 финала. Первые матчи
4 марта
- 19:45. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3
- 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Лилль (Франция) – 1:1
- 22:00. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:1
5 марта
- 19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2
- 22:00. Бавария (Германия) – Байер (Германия) – 3:0
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1
- 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:1
Все результаты 1/8 финала
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