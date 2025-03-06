Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля

Вечером 5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня прошли восемь поединков Лиги чемпионов.

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5 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным проиграла испанской Барселоне (0:1).

В немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги Бавария разгромила Байер (3:0).

Французский ПСЖ, имея игровое преимущество, уступил английскому Ливерпулю (0:1).

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 11/12 марта 2025 года. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Первые матчи

4 марта

19:45. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Лилль (Франция) – 1:1

22:00. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:1

5 марта

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2

22:00. Бавария (Германия) – Байер (Германия) – 3:0

22:00. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Все результаты 1/8 финала

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