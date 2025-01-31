Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ
Вечером 30 января одновременно состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги Европы.
Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.
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Киевское Динамо одержало победу в Гамбурге в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0).
Это первая победа для Динамо в Лиге Европы 2024/25, ранее были 6 поражений и 1 ничья (с Галатасараем 3:3).
Киевская команда заняла 34-е место (4 очка) и завершила евросезон.
Напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы:
- Лацио, Атлетик (по 19 очков)
- Манчестер Юнайтед (18)
- Тоттенхэм (17)
- Айнтрахт (16)
- Лион, Олимпиакос (по 15)
- Рейнджерс (14)
В 1/16 финала Лиги Европы сыграют:
- Буде-Глимт, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)
- Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, (по 13)
- Рома, Виктория Пльзень, Ференцварош (по 12)
- Порту, АЗ Алкмаар, Мидтьюлланд, Сен-Жилуаз (по 11)
- ПАОК, Твенте, Фенербахче (по 10)
Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 31 января в 14:00 в швейцарском Ньоне.
Возможные пары 1/16 финала
Сетка плей-офф
⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января
- 22:00. Андерлехт – Хоффенхайм – 3:4
- 22:00. Атлетик Бильбао – Виктория П – 3:1
- 22:00. Аякс – Галатасарай – 2:1
- 22:00. Брага – Лацио – 1:0
- 22:00. Динамо Киев – РФШ – 1:0
- 22:00. Лион – Лудогорец – 1:1
- 22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1
- 22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче – 2:2
- 22:00. Ницца – Буде-Глимт – 1:1
- 22:00. Олимпиакос – Карабах – 3:0
- 22:00. Реал Сосьедад – ПАОК – 2:0
- 22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз – 2:1
- 22:00. Рома – Айнтрахт – 2:0
- 22:00. Славия Прага – Мальме – 2:2
- 22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед – 0:2
- 22:00. Твенте – Бешикташ – 1:0
- 22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0
- 22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар – 4:3
🏆 Турнирная таблица ЛЧ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лацио
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2
|Атлетик Бильбао
|8
|6
|1
|1
|15 - 7
|19
|3
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4
|Тоттенхэм
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|5
|Айнтрахт Ф
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|6
|Лион
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|7
|Олимпиакос Пирей
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|8
|Глазго Рейнджерс
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9
|Будё-Глимт
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|10
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|11
|ФКСБ
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|12
|Аякс
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|13
|Реал Сосьедад
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|14
|Галатасарай
|8
|3
|4
|1
|19 - 16
|13
|15
|Рома
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|16
|Виктория Пльзень
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|17
|Ференцварош
|8
|4
|0
|4
|15 - 15
|12
|18
|Порту
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|19
|АЗ Алкмаар
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|20
|Мидтьюлланд
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|21
|Юнион Сент-Жилуаз
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|22
|ПАОК
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|23
|Твенте
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|24
|Фенербахче
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|25
|Брага
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|26
|Эльфсборг
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|27
|Хоффенхайм
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|28
|Бешикташ
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|29
|Маккаби Тель-Авив
|8
|2
|0
|6
|8 - 17
|6
|30
|Славия Прага
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|31
|Мальмё
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|32
|РФШ
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|33
|Лудогорец
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|34
|Динамо Киев
|8
|1
|1
|6
|5 - 18
|4
|35
|Ницца
|8
|0
|3
|5
|7 - 16
|3
|36
|Карабах
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
📊 Инфографика
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