Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф

Вечером 30 января одновременно состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги Европы.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

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Киевское Динамо одержало победу в Гамбурге в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0).

Это первая победа для Динамо в Лиге Европы 2024/25, ранее были 6 поражений и 1 ничья (с Галатасараем 3:3).

Киевская команда заняла 34-е место (4 очка) и завершила евросезон.

Напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы:

Лацио, Атлетик (по 19 очков)

Манчестер Юнайтед (18)

Тоттенхэм (17)

Айнтрахт (16)

Лион, Олимпиакос (по 15)

Рейнджерс (14)

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют:

Буде-Глимт, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)

Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, (по 13)

Рома, Виктория Пльзень, Ференцварош (по 12)

Порту, АЗ Алкмаар, Мидтьюлланд, Сен-Жилуаз (по 11)

ПАОК, Твенте, Фенербахче (по 10)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 31 января в 14:00 в швейцарском Ньоне.

Возможные пары 1/16 финала

Сетка плей-офф

⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января

22:00. Андерлехт – Хоффенхайм – 3:4

22:00. Атлетик Бильбао – Виктория П – 3:1

22:00. Аякс – Галатасарай – 2:1

22:00. Брага – Лацио – 1:0

22:00. Динамо Киев – РФШ – 1:0

– РФШ – 1:0 22:00. Лион – Лудогорец – 1:1

22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1

22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче – 2:2

22:00. Ницца – Буде-Глимт – 1:1

22:00. Олимпиакос – Карабах – 3:0

22:00. Реал Сосьедад – ПАОК – 2:0

22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз – 2:1

22:00. Рома – Айнтрахт – 2:0

22:00. Славия Прага – Мальме – 2:2

22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед – 0:2

22:00. Твенте – Бешикташ – 1:0

22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0

22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар – 4:3

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