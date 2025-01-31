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Лига Европы
31 января 2025, 00:23 | Обновлено 31 января 2025, 01:20
1064
4

Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф

Киевская команда в Гамбурге выиграла матч последнего тура у латвийского РФШ

31 января 2025, 00:23 | Обновлено 31 января 2025, 01:20
1064
4
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 января одновременно состоялись все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги Европы.

Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо одержало победу в Гамбурге в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0).

Это первая победа для Динамо в Лиге Европы 2024/25, ранее были 6 поражений и 1 ничья (с Галатасараем 3:3).

Киевская команда заняла 34-е место (4 очка) и завершила евросезон.

Напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы:

  • Лацио, Атлетик (по 19 очков)
  • Манчестер Юнайтед (18)
  • Тоттенхэм (17)
  • Айнтрахт (16)
  • Лион, Олимпиакос (по 15)
  • Рейнджерс (14)

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют:

  • Буде-Глимт, Андерлехт, ФКСБ [Стяуа] (по 14)
  • Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, (по 13)
  • Рома, Виктория Пльзень, Ференцварош (по 12)
  • Порту, АЗ Алкмаар, Мидтьюлланд, Сен-Жилуаз (по 11)
  • ПАОК, Твенте, Фенербахче (по 10)

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 31 января в 14:00 в швейцарском Ньоне.

Возможные пары 1/16 финала

Сетка плей-офф

⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января

  • 22:00. Андерлехт – Хоффенхайм – 3:4
  • 22:00. Атлетик Бильбао – Виктория П – 3:1
  • 22:00. Аякс – Галатасарай – 2:1
  • 22:00. Брага – Лацио – 1:0
  • 22:00. Динамо Киев – РФШ – 1:0
  • 22:00. Лион – Лудогорец – 1:1
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1
  • 22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче – 2:2
  • 22:00. Ницца – Буде-Глимт – 1:1
  • 22:00. Олимпиакос – Карабах – 3:0
  • 22:00. Реал Сосьедад – ПАОК – 2:0
  • 22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз – 2:1
  • 22:00. Рома – Айнтрахт – 2:0
  • 22:00. Славия Прага – Мальме – 2:2
  • 22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед – 0:2
  • 22:00. Твенте – Бешикташ – 1:0
  • 22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0
  • 22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар – 4:3

🏆 Турнирная таблица ЛЧ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 8 6 1 1 17 - 5 19
2 Атлетик Бильбао 8 6 1 1 15 - 7 19
3 Манчестер Юнайтед 8 5 3 0 16 - 9 18
4 Тоттенхэм 8 5 2 1 17 - 9 17
5 Айнтрахт Ф 8 5 1 2 14 - 10 16
6 Лион 8 4 3 1 16 - 8 15
7 Олимпиакос Пирей 8 4 3 1 9 - 3 15
8 Глазго Рейнджерс 8 4 2 2 16 - 10 14
9 Будё-Глимт 8 4 2 2 14 - 11 14
10 Андерлехт 8 4 2 2 14 - 12 14
11 ФКСБ 8 4 2 2 10 - 9 14
12 Аякс 8 4 1 3 16 - 8 13
13 Реал Сосьедад 8 4 1 3 13 - 9 13
14 Галатасарай 8 3 4 1 19 - 16 13
15 Рома 8 3 3 2 10 - 6 12
16 Виктория Пльзень 8 3 3 2 13 - 12 12
17 Ференцварош 8 4 0 4 15 - 15 12
18 Порту 8 3 2 3 13 - 11 11
19 АЗ Алкмаар 8 3 2 3 13 - 13 11
20 Мидтьюлланд 8 3 2 3 9 - 9 11
21 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 2 3 8 - 8 11
22 ПАОК 8 3 1 4 12 - 10 10
23 Твенте 8 2 4 2 8 - 9 10
24 Фенербахче 8 2 4 2 9 - 11 10
25 Брага 8 3 1 4 9 - 12 10
26 Эльфсборг 8 3 1 4 9 - 14 10
27 Хоффенхайм 8 2 3 3 11 - 14 9
28 Бешикташ 8 3 0 5 10 - 15 9
29 Маккаби Тель-Авив 8 2 0 6 8 - 17 6
30 Славия Прага 8 1 2 5 7 - 11 5
31 Мальмё 8 1 2 5 10 - 17 5
32 РФШ 8 1 2 5 6 - 13 5
33 Лудогорец 8 0 4 4 4 - 11 4
34 Динамо Киев 8 1 1 6 5 - 18 4
35 Ницца 8 0 3 5 7 - 16 3
36 Карабах 8 1 0 7 6 - 20 3
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Только у Англии и Бельгии остались все клубы-участники.
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+1
Отаман
Дуже добре, 21 гру фк ганьба суркіса та медведчука, не могло перемогти в основному раунді (груповому турнірі) єврокубків, ну все ж це відбулося, святкуємо🥳
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0
Harun Bakircioğlu
Теперь Рома выйдет на Ференцварош или Порту, а потом в 1/8 на Лацио или Атлетик, с которым не так давно играли.
Места с 15 по 18 вообще лучше не занимать, они выводят на победителя группового.
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0
Wlad West
Мы в ТОП -е.
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0
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