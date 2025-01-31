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Лига Европы
31 января 2025, 01:40 | Обновлено 31 января 2025, 01:44
489
0

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

31 января 2025, 01:40 | Обновлено 31 января 2025, 01:44
489
0
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Вечером 30 января завершился основной раунд Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

Киевское Динамо одержало победу в немецком Гамбурге в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0). Киевская команда выбыла из турнира, завершив соревнования на 34-м месте с 4 очками.

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8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 31 января в 14:00 в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 13 и 20 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В 1/8 финала ЛЕ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

  • Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос, Рейнджерс

В 1/16 финала ЛЕ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место.

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет либо Ференцварош из Венгрии, либо Порту из Португалии.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с Андерлехтом, Ферербахче, Твенте или Буде-Глимт.

Возможные пары 1/16 финала Лиги Европы, 13 и 20 февраля

  • Ференцварош или Порту – Рома или Виктория Пльзень
  • Твенте или Фенербахче – Буде-Глимт или Андерлехт
  • Сен-Жилуаз или ПАОК – ФКСБ [Стяуа] или Аякс
  • АЗ Алкмаар или Мидтьюлланд – Реал Сосьедад или Галатасарай
  • Мидтьюлланд или АЗ Алкмаар – Галатасарай или Реал Сосьедад
  • ПАОК или Сен-Жилуаз – Аякс или ФКСБ [Стяуа]
  • Фенербахче или Твенте – Андерлехт или Буде-Глимт
  • Порту или Ференцварош – Виктория Пльзень или Рома

Сетка плей-офф

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Лига Европы статистические расклады выбор редакции Галатасарай Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Твенте Андерлехт Фенербахче Олимпиакос Пирей ПАОК Глазго Рейнджерс Мидтьюлланд Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Ференцварош Реал Сосьедад Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт Лион Лацио Порту Юнион Сен-Жилуаз Артем Довбик Роман Яремчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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