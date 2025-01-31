Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Вечером 30 января завершился основной раунд Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды, 8 из которых получили прямые путевки в 1/8 финала.

Киевское Динамо одержало победу в немецком Гамбурге в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0). Киевская команда выбыла из турнира, завершив соревнования на 34-м месте с 4 очками.

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8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 31 января в 14:00 в швейцарском Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 13 и 20 февраля.

8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В 1/8 финала ЛЕ напрямую вышли 8 команд (ожидают соперника):

Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос, Рейнджерс

В 1/16 финала ЛЕ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место.

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет либо Ференцварош из Венгрии, либо Порту из Португалии.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с Андерлехтом, Ферербахче, Твенте или Буде-Глимт.

Возможные пары 1/16 финала Лиги Европы, 13 и 20 февраля

Ференцварош или Порту – Рома или Виктория Пльзень

Твенте или Фенербахче – Буде-Глимт или Андерлехт

Сен-Жилуаз или ПАОК – ФКСБ [Стяуа] или Аякс

АЗ Алкмаар или Мидтьюлланд – Реал Сосьедад или Галатасарай

Мидтьюлланд или АЗ Алкмаар – Галатасарай или Реал Сосьедад

ПАОК или Сен-Жилуаз – Аякс или ФКСБ [Стяуа]

Фенербахче или Твенте – Андерлехт или Буде-Глимт

Порту или Ференцварош – Виктория Пльзень или Рома

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