Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
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30 января в 22:00 киевское «Динамо» провело матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Команды встречались на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
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Динамо одержало победу в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0).
Это первая победа для Динамо в Лиге Европы 2024/25. Киевская команда заняла 34-е место (4 очка) и завершила евросезон.
🏆 Лига Европы 2024/25. 8-й тур, 30 января
22:00. Динамо Киев (Украина) – РФШ Рига (Латвия) – 1:0
Гол: Пихаленок, 76
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Александр Пихаленок, 75 мин
События матча
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