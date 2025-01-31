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Лига Европы
Динамо Киев
30.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
РФШ
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Лига Европы
31 января 2025, 00:05 | Обновлено 31 января 2025, 01:06
4785
3

Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

31 января 2025, 00:05 | Обновлено 31 января 2025, 01:06
4785
3
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 киевское «Динамо» провело матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встречались на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо одержало победу в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0).

Это первая победа для Динамо в Лиге Европы 2024/25. Киевская команда заняла 34-е место (4 очка) и завершила евросезон.

🏆 Лига Европы 2024/25. 8-й тур, 30 января

22:00. Динамо Киев (Украина) – РФШ Рига (Латвия) – 1:0

Гол: Пихаленок, 76

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Пихаленок, 75 мин

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
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Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ видео голов и обзор Александр Пихаленок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Iigor6583
Вимучили цей гол. А сама гра у їх виконанні колгопного рівня. І хто в цьому винен, чи гравці бездари, чи тренер фізручила?  Скоріш за все одне і друге.
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Andy_P
ну нифигасе! Победа!
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