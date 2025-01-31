Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча

30 января в 22:00 киевское «Динамо» провело матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встречались на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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Динамо одержало победу в игре против РФШ Рига благодаря голу Александра Пихаленка (1:0).

Это первая победа для Динамо в Лиге Европы 2024/25. Киевская команда заняла 34-е место (4 очка) и завершила евросезон.

🏆 Лига Европы 2024/25. 8-й тур, 30 января

22:00. Динамо Киев (Украина) – РФШ Рига (Латвия) – 1:0

Гол: Пихаленок, 76

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Александр Пихаленок, 75 мин