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Лига Европы
Динамо Киев
30.01.2025 22:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2025, 20:49 | Обновлено 29 января 2025, 20:53
238
0

Динамо Киев – РФШ Рига. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги Европы

29 января 2025, 20:49 | Обновлено 29 января 2025, 20:53
238
0
Динамо Киев – РФШ Рига. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 30 января, состоится поединок основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и РФШ. Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне к заключительному туру основного раунда подошли на последнем месте турнирной таблицы. Неделю назад «бело-синие» завоевали первый зачетный балл, в Стамбуле сыграв вничью с «Галатасараем» со счетом 3:3. По ходу той встречи подопечные Александра Шовковского уступали два мяча, но сумели вырвать ничейный результат. Латвийская команда набрала 5 очков и также потеряла шансы выйти в плей-офф. В прошлом туре ближайший соперник киевлян на своем поле сенсационно обыграл «Аякс» со счетом 1:0. Отметим, что генеральным директором РФШ является бывший форвард «Динамо» Марис Верпаковскис.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – РФШ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
30 января 2025 -
22:00
РФШ
Победа Динамо 1.85 Сделать ставку
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Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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