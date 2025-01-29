Динамо Киев

В четверг, 30 января, состоится поединок основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Динамо» и РФШ. Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне к заключительному туру основного раунда подошли на последнем месте турнирной таблицы. Неделю назад «бело-синие» завоевали первый зачетный балл, в Стамбуле сыграв вничью с «Галатасараем» со счетом 3:3. По ходу той встречи подопечные Александра Шовковского уступали два мяча, но сумели вырвать ничейный результат. Латвийская команда набрала 5 очков и также потеряла шансы выйти в плей-офф. В прошлом туре ближайший соперник киевлян на своем поле сенсационно обыграл «Аякс» со счетом 1:0. Отметим, что генеральным директором РФШ является бывший форвард «Динамо» Марис Верпаковскис.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – РФШ, за которой можно следить в украинской версии сайта.