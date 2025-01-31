ШОВКОВСКИЙ: «Когда начинали Лигу Европы, то ожидали другого результата»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу в 8-м туре Лиги Европы против латвийского РФШ.

– Последний раз «Динамо» побеждало на групповой стадии еврокубков в 2020 году над «Ференцварошем» тоже со счетом 1:0. С тех пор прошло пять лет, не удавалось выиграть на протяжении 20 матчей. Что значит для вас эта победа?

– Победа – это всегда победа. Но будем откровенны, мы рассчитывали не на такой результат, когда начинали матчи основного этапа Лиги Европы. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Мы анализировали и будем анализировать каждую игру, и делая это, мы никогда не привязываемся к результату. Объясню, почему. Потому что результат может положительно или отрицательно влиять на анализ. А в таком случае эмоции не всегда помогают правильно и корректно рассматривать те или иные футбольные аспекты и моменты.

Сегодняшняя игра с точки зрения результата для турнирной таблицы не имела значения. А с точки зрения имиджа и сохранения лица команды имела огромное значение для нас, для «Динамо». Поэтому, безусловно, мы довольны. Хотя качество газона... это был самый ужасный газон, на котором мы играли.

– «Динамо» в январе провело два матча Лиги Европы, и в обоих получило положительный результат. Повлияла ли на это лучшая логистика?

– Безусловно, кто бы что ни говорил, логистика всегда имеет значение, особенно, когда ты целенаправленно готовишься к определенному сопернику. Это подтвердили результаты и обстоятельства, в которых мы готовились к этим двум матчам.

– Почему в заявке на игру отсутствовал Александр Караваев?

– Мы сегодня не могли рассчитывать на Бражко, Караваева, Дубинчика, Шапаренко, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек, и, кроме того, он тоже заболел. В команде есть какой-то вирус, поэтому мы не могли рассчитывать на этих игроков. Добавим к этому списку еще Буяльского, который получил повреждение в матче с «Галатасараем. Мы не форсировали его реабилитацию, решили его поберечь, удержать от игры, чтобы он готовился ко второй части сезона. И то же самое касается Дениса Попова.

– Чувствовали ли поддержку болельщиков?

– Мы благодарим их. Конечно, всегда приятно играть на переполненных трибунах, и это наши игроки почувствовали в Стамбуле. Очень важно иметь поддержку. Но вы должны понимать, если мы будем поддаваться эмоциям на футбольном поле, это ни к чему хорошему не приведет. Болельщики поддерживают команду, они задают темп, выражают свое недовольство, когда команда играет не так, как надо. Но мы должны понимать, что есть определенная структура игры, организация, наработки. И мы должны их придерживаться, должны быть последовательными в своих действиях.

А дополнительная поддержка добавляет игрокам мотивации, вдохновения, чтобы проявлять свои качества как можно лучше. Мы должны бежать вперед, но и должны выдерживать определенную организацию. Потому что когда мы атакуем, мы должны думать и об обороне. А когда мы обороняемся, мы должны располагаться таким образом, чтобы быть готовыми быстро перейти в атаку.

– Следующий официальный матч «Динамо» проведет почти через месяц, насколько команда готова ко второй части сезона, и как будет проходить дальнейшая подготовка? Изменилась ли она в связи с матчами Лиги Европы?

– Действительно, мы сейчас находимся в новых реалиях, ведь никогда не играли официальных матчей в январе. А в конце февраля матчи уже были, в это время начинается весенняя часть чемпионата Украины и еврокубковые матчи тоже играли в это время. Я бы сказал, что мы прошли первый отрезок нашей подготовки и сейчас дадим ребятам немного отдохнуть. Это надо для того, чтобы они перезагрузились, а также чтобы немного меньше общались друг с другом с другом, и не распространялся вирус.