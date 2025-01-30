Динамо Киев

30 января в Гамбурге «Динамо» сыграет с латвийской РФШ в поединке последнего тура основного раунда Лиги Европы.

Динамо

Лишь после того, как динамовцы потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, они сумели добыть первый зачетный балл в этом турнире.

В рамках седьмого тура основного раунда ЛЕ подопечные Александра Шовковского гостили у «Галатасарая». Турецкий гранд имел преимущество в игре против «бело-синих». И не только игровое, но и в счете. До 68-й минуты поединка хозяева выигрывали с комфортным счетом 3:1.

Однако затем свое веское слово сказал капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко, который сначала сократил отставание в счете, а затем, за восемь минут до конца основного времени второго тайма точным ударом принес своей команде ничью.

В такой вот героический способ «Динамо» добыло первое очко в нынешней Лиге Европы.

Однако, на турнирных перспективах «бело-синих» эта ничья никак не отразилась. Как и прежде, они продолжают занимать последнее, 36-е место в общей таблице.

К поединку последнего тура ЛЕ динамовцы готовились на турецком сборе. Перед матчем с РФШ «бело-синие» провели контрольный поединок против «Ллапи» из Косово. Матч, за которым наблюдал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, завершился результативной ничьей 2:2.

В нашем команде забитые мячи на счету Пихаленка и Волошина.

Из приятных новостей обращает на себя внимание возвращение Владимира Бражко в основную группу. Доселе полузащитник работал по индивидуальной программе. Также «Динамо» покинул основной голкипер Георгий Бущан, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

РФШ

Если динамовцы ведут подготовку к возобновлению сезона, то РФШ – к новому чемпионату, поскольку в Латвии сезон проводится по системе весна- осень.

Рижский коллектив вышел из отпуска в начале января. С тем пор команда провела четыре контрольных матча: два поединка выиграла, в стольких же уступила.

Крайний матч РФШ накануне игры с «Динамо» – против эстонской «Флоры» (команда из Таллинна выиграла 2:0). Однако в этом спарринге в составе рижан не сыграли те игроки, которые принимали участие в поединке Лиги Европы против «Аякса».

Кстати, в общей таблице основного раунда Лиги Европы РФШ в любом случае финиширует выше нашего вице-чемпиона.

Накануне последнего тура в активе латвийской команды – пять очков и тридцатое место, тогда как у нашей команды – лишь одно.

Перед матчем с «Динамо» РФШ сенсационно победила «Аякс» – 1:0. Единственный мяч на счету Мархиева.

История противостояний

До этого поединка соперники пересекались лишь в контрольных матчах на сборах.

Прогноз

Предстоящий поединок будет иметь своего рода товарищеский характер, ведь оппоненты лишены излишней турнирной мотивации: выход в плей-офф Лиги Европы им уже не грозит. Динамовцы видятся фаворитом поединка, ведь подобного еврокубкового опыта у соперника нет.

Тем не менее, рассчитывать на то, что игра окажется легкой прогулкой для подопечных Шовковского, не приходится. Рижане в предыдущем туре доказали, что являются крепким орешком, обыграв именитый «Аякс».

К тому же, из-за разных причин Шовковский вряд ли рискнет выставить на эту игру оптимальный состав. Скорее всего, Попов, Бражко, а может, и Ярмоленко, окажутся на скамье для запасных. Поэтому фаворитство «Динамо» – скорее на бумаге.

Впрочем, все равно есть все основания предполагать, что «бело-синие» добудут первую победу в турнире. Наш прогноз – 2:1.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Михавко, Биловар, Вивчаренко, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат

РФШ: Ондоа, Пренга, Липушчек, Панич, Икаунекс, Савальниекс, Зеленковс, Мархиев, Нджие, Одишария, Куадио.