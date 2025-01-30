На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

В данной игре между собой встречались киевское «Динамо», набравшее в семи предыдущих матчах одно очко, и латвийская «Рижская футбольная школа», имевшая в активе целых пять очков, причем три из них были завоеваны благодаря победе над «Аяксом» в предыдущем туре.

Обе команды досрочно упустили шансы на продолжение борьбы в раунде плей-офф, поэтому была надежда, что хотя бы возможность улучшения репутации мотивировала бы киевлян наконец-то одержать первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что накануне в Саудовскую Аравию был продан голкипер Георгий Бущан. Также по разным причинам не могли сыграть Попов, Бражко, Буяльский, которых подменили соответственно Биловар, Михайленко и Пихаленок соответственно.

Игра началась в спокойном режиме, бежать изо всех сил вперед никто не собирался. Команды присматривались друг к другу и совсем не прочь были отдать инициативу.

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Только в середине тайма произошло обострение в игровом плане. Ванат замкнул прострел Ярмоленко, но гол не был засчитан из-за офсайда Кабаева в ходе этой атаки. Буквально в следующей атаке Руслан Нещерет, уже официально ставший первым игровым номером в «рамке» команды, был вынужден показывать мастерство, доставаая мяч из-под перекладины своих ворот.

Для нейтрального болельщика игра казалась откровенно скучной, да и вряд ли фанаты обеих команд были в восторге от происходящего на поле. В конце первого тайма немного заставил болельщиков выйти из летаргического сна Ванат, упустивший неплохой шанс у чужих ворот, точно дав Артему Милевского повод для злорадства.

Во втором тайме игра тоже зрелищностью не поражала, однако удалось создать подопечным Шовковского создать несколько шансов. Но ими стали как не удар Пихаленка со штрафного, то несколько навесов и забросов Рубчинского и Михайленко. Правда, и у латвийцев были моменты, но тоже открыть счет не сумели.

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Однако на 76-й минуте киевляне все же забили. После немного сумбурной атаки Тымчик прострелил справа, защитник выносил, но получилось так, что мяч отскочил к Пихаеонку, у которого не сумел отобрать мяч защитник, в результате чего полузащитник точно метров с 11 пробил в правый угол ворот.

Стало очевидно, что вряд ли «Динамо» отдаст победу. Так и вышло. Александр Шовковский дал возможность поиграть несколько минут молодым Пономаренко и Саленко, которые не испортили каши своими действиями и помогли удержать минимальное преимущество киевлян.

1:0 – в не слишком зрелищной игре «Динамо» сумело одержать первую победу в Лиге Европы этого сезона, минимально улучшило себе и болельщиков настроение и дальше отправится готовиться к возобновлению второй части сезона в УПЛ, поскольку европоход для них закончился уже давно и последние матчи были обыкновенной формальностью.

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Лига Европы. Основной раунд. 8-й тур.

«Динамо» – РФШ – 1:0

Гол: Пихаленок (76)

Предупреждения: Биловар (20), Пономаренко (91) – Панич (39), Пренга (91)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Рубчинский (Саленко, 88), Михайленко, Пихаленок, Кабаев (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин (90)

РФШ: Ондоа, Липушчек, Пренга, Нжие (Мареш, 80), Одишария, Панич, Мархиев, Савальниекс (Силагадзе, 85), Зеленков (Лемаич, 80), Нджики (Куадьо, 46), Икауниекс

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – РФШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА