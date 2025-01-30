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Лига Европы
Динамо Киев
30.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
РФШ
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Лига Европы
30 января 2025, 23:55 | Обновлено 31 января 2025, 01:07
2814
177

На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы

30 января 2025, 23:55 | Обновлено 31 января 2025, 01:07
2814
177
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Getty Images/Global Images Ukraine

В данной игре между собой встречались киевское «Динамо», набравшее в семи предыдущих матчах одно очко, и латвийская «Рижская футбольная школа», имевшая в активе целых пять очков, причем три из них были завоеваны благодаря победе над «Аяксом» в предыдущем туре.

Обе команды досрочно упустили шансы на продолжение борьбы в раунде плей-офф, поэтому была надежда, что хотя бы возможность улучшения репутации мотивировала бы киевлян наконец-то одержать первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что накануне в Саудовскую Аравию был продан голкипер Георгий Бущан. Также по разным причинам не могли сыграть Попов, Бражко, Буяльский, которых подменили соответственно Биловар, Михайленко и Пихаленок соответственно.

Игра началась в спокойном режиме, бежать изо всех сил вперед никто не собирался. Команды присматривались друг к другу и совсем не прочь были отдать инициативу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Только в середине тайма произошло обострение в игровом плане. Ванат замкнул прострел Ярмоленко, но гол не был засчитан из-за офсайда Кабаева в ходе этой атаки. Буквально в следующей атаке Руслан Нещерет, уже официально ставший первым игровым номером в «рамке» команды, был вынужден показывать мастерство, доставаая мяч из-под перекладины своих ворот.

Для нейтрального болельщика игра казалась откровенно скучной, да и вряд ли фанаты обеих команд были в восторге от происходящего на поле. В конце первого тайма немного заставил болельщиков выйти из летаргического сна Ванат, упустивший неплохой шанс у чужих ворот, точно дав Артему Милевского повод для злорадства.

Во втором тайме игра тоже зрелищностью не поражала, однако удалось создать подопечным Шовковского создать несколько шансов. Но ими стали как не удар Пихаленка со штрафного, то несколько навесов и забросов Рубчинского и Михайленко. Правда, и у латвийцев были моменты, но тоже открыть счет не сумели.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако на 76-й минуте киевляне все же забили. После немного сумбурной атаки Тымчик прострелил справа, защитник выносил, но получилось так, что мяч отскочил к Пихаеонку, у которого не сумел отобрать мяч защитник, в результате чего полузащитник точно метров с 11 пробил в правый угол ворот.

Стало очевидно, что вряд ли «Динамо» отдаст победу. Так и вышло. Александр Шовковский дал возможность поиграть несколько минут молодым Пономаренко и Саленко, которые не испортили каши своими действиями и помогли удержать минимальное преимущество киевлян.

1:0 – в не слишком зрелищной игре «Динамо» сумело одержать первую победу в Лиге Европы этого сезона, минимально улучшило себе и болельщиков настроение и дальше отправится готовиться к возобновлению второй части сезона в УПЛ, поскольку европоход для них закончился уже давно и последние матчи были обыкновенной формальностью.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига Европы. Основной раунд. 8-й тур.

«Динамо» – РФШ – 1:0

Гол: Пихаленок (76)

Предупреждения: Биловар (20), Пономаренко (91) – Панич (39), Пренга (91)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Рубчинский (Саленко, 88), Михайленко, Пихаленок, Кабаев (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин (90)

РФШ: Ондоа, Липушчек, Пренга, Нжие (Мареш, 80), Одишария, Панич, Мархиев, Савальниекс (Силагадзе, 85), Зеленков (Лемаич, 80), Нджики (Куадьо, 46), Икауниекс

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – РФШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 177
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FunnyCat_____
пацаны, там из под лавки интересуются, а 27 место в ЛЧ куда дает выход?
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+17
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Pavel_i_CO
Всіх киян та вболівальників Динамо з перемогою... Тепер повертаємось до розбірок з Олександрією за перемогу в чемпіонаті УПЛ
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+14
Viktor Shuper
тотальний контроль м'яча, але не дуже знали що з тим м'ячем робити. ну головне що таки змогли перемогти
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+14
FunnyCat_____
говорят, сырна упорно рассказывает ахметову что в 1/8 квалифицируются 27 команд по новому донецкому регламенту !
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+13
Серж
Поздравляем безоговорочного лидера УПЛ с 4 победой в этом евросезоне.
P.S. Истерикой ржавых ордловских ублюдков удовлетворен  
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+12
Андрій Шевченко
Виграло Динамо, а палає чомусь у недобитків даунецьків , як від пострілу САУ " Богдана"
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+12
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Gargantua81
кстати тут многие говорили, что логистика это чепуха
но тем не менее, в двух матчах межсезонья, когда не надо было автобусом ехать через всю Европу, взяли 4 очка.
и это на фоне не самой лучшей физической формы.
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+11
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avk2307
Динамо з Перемогою!!!
На жаль результат виступів команди загальний не дуже.
Рівень нашого чемпіонату буде ще падати, легіонери не приїдуть якісні.
Стратегія на своїх вірна, тепер вперед до Чемпіонства.
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+11
Серж
Бурбас решил задействовать даже стратегическую агентуру, срусских ублюдков на ветке Динамо.
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+11
Fitness.sports
Динамо хлопнула дверью на прощание Лиги Европы! Всех с победой, до встречи в  чемпионате. Сербов били, шотландцев били, латвийцев били, Спасибо Динамо за эмоции! Футбол жив в Украине! Наши споры, перепалки тоже показывает что Динамо и Шахтёр имеют будущее! Спасибо всем за евросезон!!!
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+11
PUMA
Не вижу пассивного Oleksandr,  и крысу бульбу шлюху, такие же активные были 
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+11
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FunnyCat_____
оказывается в ЛЕ 70 команд
а я вам уже 10 год говорю, что большинство болельщиков шахтера даже элементарных правил и регламентов не знают 
П.С. они наверное думают что в ЛЧ тоже 70, и шахтера в серединке 
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+10
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FunnyCat_____
э, бурбасята, вас еще никто не отпускал, кто кудахтать  будет, что потратив 40 миллионов на трансферы и нафиг вылетев с первого же раунда на вылет ( из турнира куда вы попали по блату) - это верх гордости и успеха?
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+10
Андрій Шевченко
Кацапо даунецькі сучкі,  аж візьжять в істериці ))) 
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+10
Gargantua81
порадовал Пихаленок.
и дело даже не в том, что гол забил. Его завершающие разрезные передачи это то, чего давно уже не хватает.
А так коненчо ничего особо хорошего, но результат есть. Учитывая проблемы с составом и межсезонье то все нормально.
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+10
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😼
Мали нагоду забивати другий, але арбітр завадив цьому, ще й жовту вліпив..
Головне перемога, все інше не має значення.
Динамо молодці, ще додали трохи залікових до загального рейтингу. 
Наши молоді футболісти добре себе показали, йдемо далі за новими перемогами вже в УПЛ.
Сєпарам бажаю гучної ночі, дрона у вікно, щоб ви сука всі повиздихали підари!!! 
Арера лох разом із ждуном Івановим це два проросійських гандона штопаних, щоб вас десь переїбало обох!
Дмитро шизойд невиліковний, у якого в голові вітер гуляє.
Юкрейн чмо, яке ховається під прапором України і сере усюди і прикидаючись укр вболівальником і патріотом, а насправді ГНИДА!
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+9
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Умник
А можно забрать еврокубки у мегого. Это жопа ше шахта ше динамо. Так комментировать это как будто я буду заниматься балетом. Динамо с победой. Вперед к чемпионству.
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+9
PUMA
Пхпхпх уже у пассивно нейтрального Oleksandra  игроки ДК уйобки. Куратор не простит за разрушения легенды 
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+9
FunnyCat_____
в Украине праздник когда в одно еврокубковое окно, ДК побеждает, а шахтер насилуют!
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+9
PUMA
Пхпхпх почему же у пассивного Oleksandr так очко горит
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+9
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