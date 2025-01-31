ИБРАГИМОВИЧ: «Мы все прекрасно понимаем, насколько он классный игрок»
Легенда «Милана» расхвалил Сантьяго Хименеса
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович высоко оценил талант нападающего роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.
«Мы все прекрасно понимаем, что Хименес – это топовый талант. Все видят насколько он классный игрок», – отметил Златан.
«Милан» уже долгое время следит за Хименесом и близок к его трансферу. С футболистом уже согласованы условия личного контракта.
В этом сезоне Хименес на клубном уровне провел 18 матчей и забил 15 голов. В матче Лиги чемпионов Хименесу удалось оформить дубль в победном матче с «Баварией» (3:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей пожелал успехов вратарю
Шахтер попрощался с еврокубками поражением от дортмундской Боруссии