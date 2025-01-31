ИБРАГИМОВИЧ: «Мы все прекрасно понимаем, насколько он классный игрок»

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович высоко оценил талант нападающего роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

«Мы все прекрасно понимаем, что Хименес – это топовый талант. Все видят насколько он классный игрок», – отметил Златан.

«Милан» уже долгое время следит за Хименесом и близок к его трансферу. С футболистом уже согласованы условия личного контракта.

В этом сезоне Хименес на клубном уровне провел 18 матчей и забил 15 голов. В матче Лиги чемпионов Хименесу удалось оформить дубль в победном матче с «Баварией» (3:0).