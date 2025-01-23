Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию

22 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между нидерландским «Фейеноордом» и немецкой «Баварией».

Игра проходила на Stadion Feyenoord в Роттердаме.

Уже на 4-й минуте арбитр матча был вынужден остановить игру из-за беспорядков на трибунах. Но через несколько минут публика успокоилась, и игру можно было продолжать.

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Игроки «Баварии» очень хорошо владели мячом, но это не всегда приносит результат. Что же касается хозяев поля, то они играли осторожно и ждали, когда смогут поймать соперника на контратаках.

Удалось это на 21-й минуте. Гейс Смал получил мяч вблизи собственной штрафной и сделал диагональную передачу на Томаса Хименеса. Последний после приема «кожаного» оказался один на один с Нойером. Форвард «Фейеноорда» эту дуэль выиграл - 1:0.

Далее футболисты «Баварии» бросились отыгрываться, а в итоге получили гол в раздевалку. Уже в добавленное арбитром время игроки «Фейеноорда» создали атаку, которая завершилась одиннадцатиметровым. Пенальти уверенно реализовал Хименес – 2:0.

Во втором тайме игроки «Баварии» бросили все силы на то, чтобы отыграться, зато «Фейеноорд» продолжил сидеть в защите и пробовать поймать соперника на контратаке.

В итоге «Фейенорд» забил в третий раз. На 89-й минуте отличился Уэда

После этого матча «Фейеноорд» расположился на 13-й строчке, а «баварцы» на 15-й.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Фейеноорд – Бавария – 3:0

Голы: Хименес, 21, 45+9, Уеда, 89

Предупреждения: Ганцко, 19, – Сане, 88, Горецка, 90+1, Кейн, 90+1

Фейенорд: Бейлов, Ньювкоп, (Митчелл, 75), Траунер, Ганцко, Смал, Стенгс, (Наджи, 50), Белен, Миламбо, Мусса, (Уэда, 83), Хименес, Пайшан (Буэну, 83)

Бавария: Нойер, Лаймер, (Сане, 45), Упамекано, Коман, (Гнабри, 62), Ким Мин Дже (Павлович, 62), Дэвис, Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала (Мюллер, 83)

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine