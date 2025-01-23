Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Лига Чемпионов
Фейеноорд
22.01.2025 22:00 – FT 3 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 января 2025, 00:04 | Обновлено 23 января 2025, 01:29
533
8

Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию

Команды встречались в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов

23 января 2025, 00:04 | Обновлено 23 января 2025, 01:29
533
8
Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между нидерландским «Фейеноордом» и немецкой «Баварией».

Игра проходила на Stadion Feyenoord в Роттердаме.

Уже на 4-й минуте арбитр матча был вынужден остановить игру из-за беспорядков на трибунах. Но через несколько минут публика успокоилась, и игру можно было продолжать.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки «Баварии» очень хорошо владели мячом, но это не всегда приносит результат. Что же касается хозяев поля, то они играли осторожно и ждали, когда смогут поймать соперника на контратаках.

Удалось это на 21-й минуте. Гейс Смал получил мяч вблизи собственной штрафной и сделал диагональную передачу на Томаса Хименеса. Последний после приема «кожаного» оказался один на один с Нойером. Форвард «Фейеноорда» эту дуэль выиграл - 1:0.

Далее футболисты «Баварии» бросились отыгрываться, а в итоге получили гол в раздевалку. Уже в добавленное арбитром время игроки «Фейеноорда» создали атаку, которая завершилась одиннадцатиметровым. Пенальти уверенно реализовал Хименес – 2:0.

Во втором тайме игроки «Баварии» бросили все силы на то, чтобы отыграться, зато «Фейеноорд» продолжил сидеть в защите и пробовать поймать соперника на контратаке.

В итоге «Фейенорд» забил в третий раз. На 89-й минуте отличился Уэда

После этого матча «Фейеноорд» расположился на 13-й строчке, а «баварцы» на 15-й.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Фейеноорд – Бавария – 3:0

Голы: Хименес, 21, 45+9, Уеда, 89

Предупреждения: Ганцко, 19, – Сане, 88, Горецка, 90+1, Кейн, 90+1

Фейенорд: Бейлов, Ньювкоп, (Митчелл, 75), Траунер, Ганцко, Смал, Стенгс, (Наджи, 50), Белен, Миламбо, Мусса, (Уэда, 83), Хименес, Пайшан (Буэну, 83)

Бавария: Нойер, Лаймер, (Сане, 45), Упамекано, Коман, (Гнабри, 62), Ким Мин Дже (Павлович, 62), Дэвис, Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала (Мюллер, 83)

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Спокойная победа в Лондоне. Статистика матча: Арсенал - Динамо Загреб
Цыганков не удивил. Известны оценки матча Лиги чемпионов Милан – Жирона
Минимальная победа на Сан-Сиро. Статистика матча: Милан – Жирона
Лига чемпионов Бавария Гарри Кейн Фейеноорд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити
Футбол | 22 января 2025, 23:58 16
Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити
Суперкамбэк после 0:2. ПСЖ дома одолел Манчестер Сити

Команды выдали феерию во втором тайме, забив шесть голов

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 22 января 2025, 08:24 5
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Француз считает, что Андреса Иньесту ограбили в 2010 году

«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
Бокс | 22.01.2025, 09:04
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Футбол | 22.01.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз
Футбол | 23.01.2025, 00:03
Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз
Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool777
Букмекери сьогодні в шоколаді 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
Пропустили ставочку загнать на подъём бабосиков...
Ответить
+1
Samuel
Нє ну компані і в Баварії це якесь непопрозуміння, це теж саме що умовний Лупашко і Атлетико Мадрид, та гнати того афериста поки не пізно
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Сразу видно, великий тренер руководит командой который Бернли вывел из АПЛ.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАШАМУ ВЕЛИКАМУ И МАГУЧЕМУ ШАХТЕРУ НЕ ПАВЕЗЛО ПРОСТО КАНЕЧНА СЕВОГДЯ БАВАРИЯ ВЫШЛА НА МАЧЬ КАКИМИ ТА НОУНЕЙМАМИ А НЕ ИГРАКАМИ А С ВЕЛИКИМ И МАГУЧИМ ШАХТЕРАМ БАВАРИЯ ВЫПУСТИЛА САМЫЙ БАЕВОЙ САСТАВ  ТАК НЕЧЕСНА
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 10
Бокс
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 462
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем