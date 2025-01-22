Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Фейеноорд
22.01.2025 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2025, 04:19 | Обновлено 22 января 2025, 04:20
60
0

Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 04:19 | Обновлено 22 января 2025, 04:20
60
0
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на «Де Кейп» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда в прошлом сезоне не сумел сохранить чемпионский титул - немного сильнее, но все-таки оказался ПСВ. А потом Ливерпуль переманил к себе Арне Слота. Его сменил Брайан Приске, что вернул Спарте доминирование в чешском футболе. На новом месте он начал с победы в Суперкубке, но в Эредивизии пока что дела у Гордости Юга не задались - она отстала не только от ПСВ с Аяксом, но пропустила выше даже Утрехт. Зато в Лиге чемпионов голландцы отметились невероятным характером. Они отыгрывались в концовках с 0:3 с Манчестер Сити. Также получилось обыграть в гостях Жирону и Бенфику, правда, при этом в Роттердаме уступали осенью и Байеру, и даже Ред Булл Зальцбург, причем пропуская по 3–4 гола. Но, выиграв в 6-м туре у пражской Спарты, угрозу не выйти в плей-офф фактически сняли.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бавария

Клуб в прошлом сезоне пережил унизительный провал, не выиграв вообще ни единого трофея. Более того, уже при новом наставнике, Венсане Компани, Звезда Юга успела вылететь из кубка, проиграв дома Байеру. С ним же ведут спор и в Бундеслиге, впрочем, там пока что опережая фармацевтов. Не обходилось без осечек и в Лиге чемпионов. Там бельгийца просто переигрывали более опытные коллеги: сначала Эмери с Астон Виллой выстоял на 1:0, с единственным голом в концовке. А потом Флик и Левандовски, будто по старой дружбе, устроили бывшим партнерам разгром 1:4. Впрочем, общая ситуация и там неплохая. Начали Кейн и компания с редкого для футбола счета 9:2 с Динамо из Загреба, а все три крайних матча были выиграны - с Бенфикой и ПСЖ минимально, по 1:0, Шахтеру, пропустив первыми, забили 5 голов.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой в 2001-м году. Тогда после 2:2 в Нидерландах немцы выиграли 3:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы гостей и зрелищного футбола. Согласимся как минимум со вторым и поставим на тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
22 января 2025 -
22:00
Бавария
Тотал больше 3.0 1.63 Сделать ставку
По теме:
Слован – Штутгарт – 1:3. Дубль Левелинга. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спарта Прага – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фейеноорд Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая девятка. Реал решил заменить Мбаппе, известно, кого купят
Футбол | 22 января 2025, 03:59 0
Новая девятка. Реал решил заменить Мбаппе, известно, кого купят
Новая девятка. Реал решил заменить Мбаппе, известно, кого купят

Мадридцы готовы рассмотреть вариант трансфера Беньямина Шешко

Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Футбол | 21 января 2025, 23:59 55
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей

Невероятный матч закончился со счетом 4:5

Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Футбол | 21.01.2025, 19:29
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21.01.2025, 06:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Теннис | 21.01.2025, 12:18
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 69
Теннис
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем