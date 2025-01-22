22 января на «Де Кейп» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда в прошлом сезоне не сумел сохранить чемпионский титул - немного сильнее, но все-таки оказался ПСВ. А потом Ливерпуль переманил к себе Арне Слота. Его сменил Брайан Приске, что вернул Спарте доминирование в чешском футболе. На новом месте он начал с победы в Суперкубке, но в Эредивизии пока что дела у Гордости Юга не задались - она отстала не только от ПСВ с Аяксом, но пропустила выше даже Утрехт. Зато в Лиге чемпионов голландцы отметились невероятным характером. Они отыгрывались в концовках с 0:3 с Манчестер Сити. Также получилось обыграть в гостях Жирону и Бенфику, правда, при этом в Роттердаме уступали осенью и Байеру, и даже Ред Булл Зальцбург, причем пропуская по 3–4 гола. Но, выиграв в 6-м туре у пражской Спарты, угрозу не выйти в плей-офф фактически сняли.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бавария

Клуб в прошлом сезоне пережил унизительный провал, не выиграв вообще ни единого трофея. Более того, уже при новом наставнике, Венсане Компани, Звезда Юга успела вылететь из кубка, проиграв дома Байеру. С ним же ведут спор и в Бундеслиге, впрочем, там пока что опережая фармацевтов. Не обходилось без осечек и в Лиге чемпионов. Там бельгийца просто переигрывали более опытные коллеги: сначала Эмери с Астон Виллой выстоял на 1:0, с единственным голом в концовке. А потом Флик и Левандовски, будто по старой дружбе, устроили бывшим партнерам разгром 1:4. Впрочем, общая ситуация и там неплохая. Начали Кейн и компания с редкого для футбола счета 9:2 с Динамо из Загреба, а все три крайних матча были выиграны - с Бенфикой и ПСЖ минимально, по 1:0, Шахтеру, пропустив первыми, забили 5 голов.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой в 2001-м году. Тогда после 2:2 в Нидерландах немцы выиграли 3:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы гостей и зрелищного футбола. Согласимся как минимум со вторым и поставим на тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,63).