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Лига Чемпионов
Фейеноорд
22.01.2025 22:00 – FT 3 : 0
Бавария
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Лига чемпионов
23 января 2025, 04:16 |
77
0

Фейеноорд – Бавария – 3:0. Провал подопечных Компани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов

23 января 2025, 04:16 |
77
0
Фейеноорд – Бавария – 3:0. Провал подопечных Компани. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках седьмого тура Лиги чемпионов, «Бавария» встретилась на футбольном поле с «Фейерноордом».

Местом проведения матча стал стадион «Де Кейп» в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неожиданно для многих хозяева устроили погром над гостями. «Фейерноорд» еще в первой части матча устроил себе комфортное преимущество – автором дубля стал Сантьяго Хименес.

«Бавария» в течение второго тайма атаковала без остановки, однако наличие моментов не изменило счет на табло. К тому же, «Фейерноорд» на исходе игры вообще забил третий мяч.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

«Фейеноорд» – «Бавария» – 3:0

Голы: Хименес, 21, 45+9, Уэда, 89

Видеообзор матча:

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Бавария Гарри Кейн Фейеноорд видео голов и обзор Лига чемпионов Сантьяго Хименес Аясе Уэда
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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