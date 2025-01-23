Фейеноорд – Бавария – 3:0. Провал подопечных Компани. Видео голов и обзор
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В рамках седьмого тура Лиги чемпионов, «Бавария» встретилась на футбольном поле с «Фейерноордом».
Местом проведения матча стал стадион «Де Кейп» в Роттердаме.
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Неожиданно для многих хозяева устроили погром над гостями. «Фейерноорд» еще в первой части матча устроил себе комфортное преимущество – автором дубля стал Сантьяго Хименес.
«Бавария» в течение второго тайма атаковала без остановки, однако наличие моментов не изменило счет на табло. К тому же, «Фейерноорд» на исходе игры вообще забил третий мяч.
Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января
«Фейеноорд» – «Бавария» – 3:0
Голы: Хименес, 21, 45+9, Уэда, 89
Видеообзор матча:
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