ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось?
Зрители активно использовали пиротехнические средства
Вечером 22 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.
Матч Фейенорда и Баварии в Роттердаме ненадолго был прерван в начале игры.
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Зрители устроили беспорядки и активно использовали пиротехнические средства.
Спустя некоторое время судья возобновил игру.
ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось
Feyenoord v Bayern Münih maçı için yerimizi aldık, Bayern deplasman tribünü üstte umarım tokmak yemeyiz. pic.twitter.com/ITbzcf9ukb— Emre Baltaoğlu (@baltaoglou) January 22, 2025
События матча
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