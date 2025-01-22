Вечером 22 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

Матч Фейенорда и Баварии в Роттердаме ненадолго был прерван в начале игры.

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Зрители устроили беспорядки и активно использовали пиротехнические средства.

Спустя некоторое время судья возобновил игру.

ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось