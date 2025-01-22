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  4. ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось?
Лига Чемпионов
Фейеноорд
22.01.2025 22:00 – 36 1 : 0
Бавария
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Лига чемпионов
22 января 2025, 22:12 | Обновлено 22 января 2025, 22:16
677
0

ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось?

Зрители активно использовали пиротехнические средства

22 января 2025, 22:12 | Обновлено 22 января 2025, 22:16
677
0
ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось?
Twitter

Вечером 22 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

Матч Фейенорда и Баварии в Роттердаме ненадолго был прерван в начале игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зрители устроили беспорядки и активно использовали пиротехнические средства.

Спустя некоторое время судья возобновил игру.

ФОТО. Матч Фейенорда и Баварии ненадолго был прерван. Что случилось

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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Лига чемпионов Фейеноорд Бавария прерванные матчи пиротехника беспорядки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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