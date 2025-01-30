Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Честно говоря, я не очень довольна своей игрой»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Антонией Ружич в 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце, а также высказалась о предстоящей встрече с Марией Саккари:

«Я очень рада впервые выйти в четвертьфинал Линца, но, честно говоря, я не очень довольна своей игрой сегодня. Она очень хорошо играла. В первом сете я действительно не могла найти ритм, и я старалась играть агрессивно. Моя первая подача сегодня была не очень хорошей, но в целом я достаточно счастлива.

Я думаю, всегда важно выиграть первый сет, но я не думала о счете и о том, насколько важно победить. Я просто пыталась найти свои удары и то, что я хотела сделать. И к концу первого сета я смогла найти ритм.

Следующая соперница Саккари? Это будет очень интересный матч. Мы играли с ней в Майами в прошлом году, но я играла после болезни, так что, думаю, на этот раз я чувствую себя немного лучше и это будет хороший матч».

В 2024 году Даяна проиграла Марии Саккари в 1/16 финала тысячника в Майами со счетом 5:7, 4:6. Встреча девушек в Линце состоится 31 января, точное время старта игры будет известно позже.