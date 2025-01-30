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  4. Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»
Лига чемпионов
30 января 2025, 17:39 | Обновлено 30 января 2025, 17:55
336
3

Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»

Тренер, в целом, доволен результатами

30 января 2025, 17:39 | Обновлено 30 января 2025, 17:55
336
3
Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич считает, что команда могла набрать больше очков по итогам основного этапа Лиги чемпионов, где удалось заработать 7 пунктов, чего не хватило для выхода дальше.

«Лига чемпионов этого сезона – это новый опыт из-за формата. Если смотреть в целом, то мы провели турнир очень хорошо и, возможно, заслужили больше очков, чем у нас есть».

«Мы показали, что добились прогресса, в том числе в матчах против топ-соперников. Думаю, мы можем быть довольными Лигой чемпионов».

«С другой стороны, у нас есть амбиции, поэтому опыт нужно взять с собой и в следующий раз набрать больше очков», – сказал Пушич.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
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+2
Fitness.sports
Чудо в перьях
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+1
ДонЛуган
Я тоже заслужил ЗП в 100к евро в месяц , но получаю всего 20к и то гривен ! Получили ровно столько на сколько наиграли ! 
Ответить
0
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