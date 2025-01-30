Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»
Тренер, в целом, доволен результатами
Наставник «Шахтера» Марино Пушич считает, что команда могла набрать больше очков по итогам основного этапа Лиги чемпионов, где удалось заработать 7 пунктов, чего не хватило для выхода дальше.
«Лига чемпионов этого сезона – это новый опыт из-за формата. Если смотреть в целом, то мы провели турнир очень хорошо и, возможно, заслужили больше очков, чем у нас есть».
«Мы показали, что добились прогресса, в том числе в матчах против топ-соперников. Думаю, мы можем быть довольными Лигой чемпионов».
«С другой стороны, у нас есть амбиции, поэтому опыт нужно взять с собой и в следующий раз набрать больше очков», – сказал Пушич.
⚒️ «Тарас – видатна людина та легенда» ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 30, 2025
🧡 Маріно Пушич – про матч із «Боруссією» Д та прощання зі Степаненком 🙌🏻#Shakhtar #БоруссіяШахтар #UCL pic.twitter.com/I2m0FNncVz
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