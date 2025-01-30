Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич считает, что команда могла набрать больше очков по итогам основного этапа Лиги чемпионов, где удалось заработать 7 пунктов, чего не хватило для выхода дальше.

«Лига чемпионов этого сезона – это новый опыт из-за формата. Если смотреть в целом, то мы провели турнир очень хорошо и, возможно, заслужили больше очков, чем у нас есть».

«Мы показали, что добились прогресса, в том числе в матчах против топ-соперников. Думаю, мы можем быть довольными Лигой чемпионов».

«С другой стороны, у нас есть амбиции, поэтому опыт нужно взять с собой и в следующий раз набрать больше очков», – сказал Пушич.